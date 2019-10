Congo-Brazzaville: Audiovisuel - Africa Radio bientôt à Brazzaville sur 94.5 FM

Le président-directeur général de la chaîne, Dominique Guihot, s'est engagé, mardi à Brazzaville, avec le ministère de la Communication et des médias, à travers une convention de partenariat technique, à rendre opérationnelle la réception de cette radio dans la ville capitale d'ici à décembre.

« Nous avons obtenu du Conseil supérieur de la liberté de communication une fréquence FM sur Brazzaville, à savoir 94.5 FM. Nous avons ainsi travaillé sur les solutions techniques afin de diffuser la radio dans les meilleures conditions sur Brazzaville », a déclaré le président-directeur général d'Africa radio (ex-Africa N°1), Dominique Guihot.

Cette radio aspire de devenir un acteur privé indépendant majeur du paysage radiophonique africain et d'accompagner le développement éducatif, culturel et économique des pays qui l'accueilleront.

« Nous avons pour vocation d'émettre dans quatorze pays en Afrique francophone. Brazzaville étant conquise, nous pouvons accentuer nos négociations avec Dakar, Ouagadougou et bientôt avec Douala et Yaoundé. A cet effet, notre but est d'atteindre un bassin de population de vingt-cinq millions d'habitants d'ici à la fin de l'année 2020 », a révélé Dominique Guihot.

Créée en 1981, Africa radio (ex-Africa n°1) était le premier projet de radio panafricaine. Depuis 1992, elle est allée au-delà de l'Afrique pour émettre en France. Aujourd'hui, avec un siège à Abidjan et des studios à Paris, elle est déterminée à conquérir le continent africain. Accessible via son site avec une communauté de cinq cent mille fans sur Facebook et près de deux cent mille followers sur Twitter, la radio s'enrichit chaque jour de nouveaux fans.

« Aujourd'hui, l'enjeu pour nous c'est d'être un média 360, être capable de faire en même temps de la radio et de poster sur les réseaux sociaux, d'avoir des plates-formes numériques qui sont enrichies d'actualités et de contenus. Etre capable de vivre l'événement aussi avec l'image », a ajouté le président-directeur général.

Née des cendres d'Africa N°1, Africa Radio compte poursuivre son engagement à soutenir des projets dans les domaines culturels, sociaux, environnementaux et de la santé. Elle s'est toujours engagée pour des causes sur le continent africain, en mettant en avant les jeunes entrepreneurs africains.