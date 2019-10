Algérie: Environnement / Energies renouvelables - Guide technique en langues arabe, amazighe et française

Alger — Le premier guide de terminologie technique en matière de l'Environnement et des Energies renouvelables a été lancé, jeudi à Alger, en trois langues: Arabe, Amazighe et Français et contenant plus de 4.000 termes scientifiques.

La cérémonie de lancement officiel du guide s'est déroulée au Palais de la culture, Moufdi Zakaria, en présence de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zahra Zerouati et de de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Hassan Rabehi, ainsi que du président du Haut Conseil de la langue Arabe (HCLA), Salah Belaid et du Secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad.

Le guide a été développé dans le cadre d'un accord de partenariat signé le 09 août 2017 entre le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, le HCLA et le HCA.

Dans le même ordre d'idées, la ministre a estimé que cette initiative, marquant une étape notable dans le renforcement de l'utilisation de la langue arabe et amazighe en matière d'environnement, traduisait la volonté du gouvernement à promouvoir les deux langues nationales, et ce conformément aux dispositions de la Constitution.

Pour permettre l'utilisation de ce guide, ajoute-t-elle, des copies numériques seront fournies et distribuées sur toutes les institutions de l'Etat, des directions et des maisons de l'environnement au niveau des wilayas.

De son côté, M. Rabehi a indiqué que ce guide de terminologie technique sera une référence fondamentale pour la préservation de l'environnement et le renforcement des deux langues officielles en Algérie.

De vastes et importants programmes sont en cours d'élaboration au niveau du gouvernement, lesquels sont à même de contribuer à la promotion de l'action académique et scientifique en termes d'environnement ainsi qu'au développement des connaissances en la matière, a-t-il fait savoir, rappelant la formation dispensée au profit des journalistes dans le domaine de l'environnement et son rôle "important" dans leurs écritures dans ce domaine.

De son côté, le secrétaire général du HCA, Si El Hachmi Assad a indiqué que toutes les dimensions linguistiques amazighes ont été pris en considération lors de la traduction de la terminologie, soulignant que tamazight était une langue et un héritage commun entre tous les algériens.

Le guide a été réalisé grâce a des compétences algériennes, a-t-il mis en avant.

Quant au président du (HCLA), Salah Belaid, il a rappelé que ce guide de terminologie technique était le fruit de grands efforts consentis par un comité scientifique composé de spécialistes en langues arabe et amazighe.

Belaid a également mis l'accent sur l'importance de l'environnement et des énergies renouvelables dans le développement des peuples, ajoutant que la protection de l'environnement est la responsabilités de tout un chacun.

Soulignant que son instance avait collaboré avec d'autres secteur tels que les transports, les travaux public et la santé, M. Belabed a fait état de 12 guides réalisés jusque-là, auxquels s'ajoute le présent guide.

La cérémonie du lancement du guide a vu, à sa clôture, la signature du premier exemplaire par la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, le ministre de la Communication, Porte-parole du

Gouvernement, le président du HCLA et le secrétaire général du HCA outre la distinction des neuf experts ayant contribué à la réalisation de cette œuvre .