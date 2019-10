Ile Maurice: Candidatures - Ramgoolam en mode attente

Pourquoi prend-il tout son temps pour annoncer la circonscription où il posera sa candidature ? Le leader du PTr, Navin Ramgoolam, a répondu à la presse, mardi, qu'il n'a pas encore fait son choix et pourrait être candidat au n°10 (Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Nord-Ouest) ou au n°5 (Pamplemousses-Triolet) ou encore au n°9 (Flacq-Bon-Accueil)... Il a avancé le nom de cette circonscription en souriant, affirmant l'avoir vu dans la presse.

Contactés hier, des agents rouges au n°10 soutiennent que c'est plus ou moins sûr qu'il y sera candidat. L'un d'eux fait même ressortir que, le 3 octobre, pour les prières du Durga Pooja, il a été aperçu dans une vingtaine de temples et, il y a deux semaines, il a demandé à ses agents de quadriller le terrain. Toutefois, Navin Ramgoolam aurait tenu le même langage au n°5. Un agent de Triolet, chez qui il y avait une cérémonie, il y a trois semaines, nous a confié que Navin Ramgoolam lui aurait déclaré : «Préparé mo pou la mem.»

Interrogé, un dirigeant du PTr soutient que le leader du parti tarde à confirmer sa circonscription pour dérouter ses adversaires. «Qu'est-ce-que nos adversaires ne racontent pas sur Ramgoolam ces jours-ci ? Qu'il ne peut pas par exemple prendre une décision comme un leader. Or, je peux vous dire que le MSM veut tout simplement savoir où il sera candidat pour réajuster la liste de ses candidats.» Il poursuit que, dans le passé, les adversaires du PTr ont mis des candidats avec une «nuisance value» contre Navin Ramgoolam. Il cite Dev Hurnam en 2000 et 2005 et Dinesh Ramjuttun en 2010. «Ces deux personnes ont raconté toutes sortes d'histoires contre Navin Ramgoolam et il devait passer tout son temps à réfuter des palabres contre lui.» En tout cas, d'ici le début de la semaine prochaine, on devrait être fixé sur la circonscription où Navin Ramgoolam posera ses valises.

Un candidat, plusieurs circonscriptions

Navin Ramgoolam laisse toujours planer le doute. Il a même dit qu'il serait candidat dans la circonscription Triolet-Pamplemousses et celle de Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Nord-Ouest en même temps. Si tel est le cas, ce ne sera pas la première fois qu'un politicien fait acte de candidature dans plus d'une circonscription. En effet, en 1982, l'ancien leader du PMSD, sir Gaëtan Duval, avait brigué les élections générales dans quatre circonscriptions. À Grande-Rivière-Nord-Ouest-Port-Louis Ouest, il avait pris la quatrième place derrière les trois candidats du MMM-PSM avec 32 % de voix. Au n°18, Rose-Belle-Quatre-Bornes, il n'avait pas mieux fait. Il était sorti à la 6e position, avec 25 % de voix.

À Beau-Bassin-Rose-Hill, sir Gaëtan Duval devait également sortir à la 4e place avec 30,9% de votes. L'ancien leader du PMSD ne s'était pas contenté uniquement de Maurice. Il avait osé poser sa candidature à Rodrigues, où il s'était fait battre par le duo France Félicité et Serge Clair. En dépit de quatre défaites dans la même joute, il avait fait son entrée au Parlement grâce au Best Loser System. Selon un ancien rédacteur en chef et analyste politique, c'était une stratégie de sir Gaëtan Duval. «Son parti était seul sans aucun partenaire. Donc, il croyait qu'avec sa popularité, il pouvait être la locomotive tirant les autres candidats bleus. Mais son parti seul n'avait pas fait le poids», explique-t-il.

Interrogé, le commissaire électoral Irfan Rahman explique qu'un candidat ne peut plus s'inscire dans deux circonscriptions ou plus. Ce sera à la cour de trancher dans ce cas précis. «Cette situation s'est déjà produite dans le passé. Et la cour avait demandé au candidat de choisir entre l'une des deux.»