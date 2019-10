Ile Maurice: Mouvement patriotique - Ganoo perd la bataille

La décision est tombée ce vendredi 11 octobre. La juge Rita Teelock, siégeant en référé, a rejeté la demande de Yasin Humuth. Il avait réclamé qu'un ordre soit émis pour empêcher Jean-Claude Barbier, Atma Bumma Soudesh Roopun d'utiliser le nom, symbole et couleur du parti Mouvement patriotique (MP).

Et la juge a statué en faveur de Jean-Claude Barbier et les deux autres membres.

Le jugement portant sur la bataille juridique autour de la paternité du MP avait été mis en délibéré. Cela, dans le cadre de la demande d'injonction de Yasin Hamuth qui réclamait qu'un ordre soit émis pour empêcher Atma Bumma, secrétaire général, Jean-Claude Barbier, président et Soudesh Roopun, membre exécutif du parti, d'utiliser le symbole, le nom et la couleur du MP pour s'inscrire aux législatives.

La juge, hier, a écouté les deux parties. Alors que Yasin Hamuth maintient qu'il est le propriétaire du logo, ayant autorisé à Alan Ganoo d'utiliser symbole, nom et couleur du parti, les trois défendeurs expliquent que Yasin Hamuth avait été mandaté pour agir seulement comme prête-nom lors de l'enregistrement du parti, étant donné que ce dernier n'est pas une entité légale. «D'ailleurs, nous avons fait un lancement pour annoncer la création du parti en 2015 et Yasin Hamuth n'y était même pas», avancent-ils par le biais de leurs hommes de loi.

Décision contraire

D'ajouter que le demandeur n'a jamais été cofondateur du parti au symbole de la rose de couleur bordeaux et qu'il n'en est plus membre. «Applicant cannot cede a right which he himself cannot hold at all.» Pour eux, le MP a déjà conclu une alliance avec le parti travailliste et le PMSD en marge des élections générales. Ils estiment qu'Alan Ganoo ne peut se proclamer membre du parti, étant donné qu'il a pris une décision contraire à celle prise par la majorité.

La juge a donc tranché en leur faveur. Yasin Hamuth a retenu les services de Me Sandilen Calliapen et les trois défendeurs sont représentés par Me Gavin Glover, Senior Counsel et l'avoué Jaykar Gujadhur, Senior Attorney.