Madagascar: MENETP et ONG RTM - « Equité-éducation de qualité pour l'inclusion et l'égalité »

Le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et professionnel et l'ONG Italienne Volontaires du monde RTM ont officialisé hier leur partenariat par la signature d'une convention, entrant dans la mise en œuvre du projet « équité- éducation de qualité pour l'inclusion et l'égalité ».

Ce projet vise l'accès à une éducation de qualité pour l'inclusion sociale et l'égalité des sexes pour tous les enfants, surtout ceux en situation de handicap. Ainsi, les familles vulnérables avec des enfants en âge scolaire pourront améliorer leur condition de vie via ce programme. Puis, à noter aussi que la priorité pour les interventions sera accordée à la résilience des familles monoparentales, typiquement conduites par des femmes « chef de ménage » et à la scolarisation des enfants, en particulier celle des jeunes filles.

Pour réussir cette mission, la coopération entre l'ONG RTM et le MENETP, à travers l'Office de l'Education de Masse et de Civisme (OEMC) se focalisera sur les renforcements des capacités des acteurs sociaux, intervenants dans les centres socio-éducatifs bénéficiaires du projet. Les actions consisteront donc à la formation des éducateurs parentaux pour aboutir à la création d'écoles des parents dans divers centres. Cela va permettre d'impliquer et d'encourager davantage les parents à s'intéresser plus à la scolarisation de leurs enfants, et à jouer le rôle de citoyens actifs dans leur communauté. Avec ce projet, les initiateurs espèrent toucher plus de 2250 parents.