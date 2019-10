Madagascar: Rock - Metallica et SOAD au Point d'Exclamation

Un après-midi sous les couleurs de Metallica et System of a Down demain au Point d'Exclamation Analakely à partir de 15 h.

Au micro et aux instrumentaux, on retrouvera le savoir-faire de Slaid, un groupe de rock malgache dont les interprétations sont parmi ses spécialités. Ces deux groupes de choix sont des références en matière de métal et de new school du rock mondial. Si le premier est considéré comme les dieux vivants du thrash, le second a réussi, grâce à une musique novatrice, à replacer le genre dans les hautes sphères des charts internationaux. Madagascar n'est donc pas en reste.

Slaid, selon ses membres est « une longue histoire entre nous et la musique... Tout débute en famille en interprétant de nombreuses chansons plus ou moins basiques. Motivés de vouloir plus s'initier à la musique, certains des membres commencent à en pratiquer, basés sur la musique classique et des cours de batteries ». Dans ses influences, le rock band admet avoir un penchant pour Metallica. Du coup, ce ne sera pas étonnant de voir une interprétation plein de justesse de leur part. D'autres influences sont citées par le groupe, comme Pantera, Led Zeppelin, Red hot chili peppers, Dream theater, Slipknot, SOAD, POD, Lamb of God, Trivium...