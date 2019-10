Madagascar: Evangélisation - Le prophète Joel Tatu dans nos murs

Le prophète Joel Tatu entouré du Pasteur Rija Randrianandianina et Bishop Lalaina Andriamisolo

Comme on le dit toujours, « Nul n'est prophète en son pays ». Cet adage ne s'applique pas à Joel Francis Tatu. Prophète des nations, il évangélise chez les chefs d'Etats et les nations africaines. Actuellement dans nos murs pour un grand séminaire demain au Centre By pass Alasora.

Faisant partie de la nouvelle génération de prophète du 21e siècle, Joel Francis Tatu est l'un des pionniers de l'évangélisation dans le continent noir et auteur de plusieurs livres évangéliques. De passage à Madagascar, il a passé le week-end dernier à Toamasina au Sothéria Ministries. Pour la capitale, le rendez-vous est fixé demain au Centre By Pass Alasora. Mardi, Joel Tatu a déjà assuré une grande conférence au Carlton Anosy. Lors de son intervention, il a annoncé que l'année 2020 est pour Madagascar. Sortant des sentiers battus, les prédications de Joel Tatu touchent le large public tout en donnant une importance capitale à la jeunesse. Il n'hésite pas à inciter la jeunesse africaine à ouvrir les yeux et sortir de la paresse au sens propre du terme et la paresse intellectuelle afin de sortir de la pauvreté et exploiter ainsi les talents, les ressources humaines et la richesse de nos terres.

Selon Lalaina Andriamisolo, du Johannés Lalaina Even't, organisateur de l'évènement. Ce passage du prophète Joel Tatu est un tournant pour l'évangélisation à Madagascar. Pour sa part, il a mentionné que « Ce n'est pas parce qu'il y a de faux prophètes que de vrai n'existent pas ». Par ailleurs, il a mentionné que le changement radical de la mentalité est la priorité pour la Grande île. Ce n'est pas par mauvaise foi, mais c'est surtout à cause de la grande souffrance que nous avons enduré à travers plusieurs générations et que la mentalité a fait que la pauvreté a pris cette ampleur. Certes, il n'est pas facile de sortir Madagascar de cette impasse mais ce n'est pas impossible non plus. En outre, j'invite l'Etat à encourager les associations et les églises à prendre leurs responsabilités dans chaque quartier. Chaque homme, à l'image de l'église catholique, a pour but de prendre soin de l'âme en construisant des églises, en implantant des écoles, et prendre soin du corps dans les hôpitaux.

Prophète. Le prophète Joël Francis Tatu est un prédicateur dynamique et charismatique doté d'un message prophétique clair et puissant pour cette génération. Il est né et formé spirituellement sous l'autorité apostolique du couple Mwamba Mbuyi et Marcel Bopeya au sein du Ministère International Deborah Kinshasa /RDC résidant actuellement à Chicago aux U.S.A où ils poursuivent l'œuvre de Dieu.

le prophète Joël Francis Tatu est aussi un chantre et conducteur d'adoration leader prêchant son message dans les églises et ministères, dans des séminaires et conférences des serviteurs de Dieu, dans des écoles et universités, aussi bien dans les milieux protestants, évangéliques, pentecôtistes que dans le renouveau charismatique accompagné des signes, prodiges et miracles; et reconnu comme ayant la grâce de conduire son auditoire dans l'adoration spontanée dans l'atmosphère de la présence même de Dieu.

Président de Joël Francis Tatu Ministries (Jftministries), une structure régissant ses activités publiques et privées ainsi que des ministères et des structures chrétiennes et sociales qui œuvrent sous son autorité spirituelle. Serviteur de Dieu, il est connu comme étant un homme très convaincu de l'imminence de l'enlèvement de l'Eglise qui se fera précédé d'une réforme et d'un réveil au sein du peuple de Dieu dont nous voyons déjà les prémices pour lesquels nous devons travailler avec humilité, hardiesse, dans l'amour et l'unité parfaite d'une voix prophétique dans un monde chaotique qui a désespérément besoin de Jésus Christ.