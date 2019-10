Madagascar: Football / Ouverture de la saison - Un Barea CHAN - Sélection pour samedi

Le public tananarivien aura droit à un superbe match mettant aux prises les Barea CHAN à la sélection d'Analamanga pour marquer le coup d'envoi de la nouvelle saison pour la ligue d'Analamanga. Un choc très attendu mais également une belle opposition pour les Barea qui vont partir à Windhoek dans le cadre du dernier match de qualification pour Cameroun 2020.

Joindre l'utile à l'agréable. C'est la seule motivation qui a poussé le président de la Ligue d'Analamanga, Henintsoa Tota Rakotoarimanana, à programmer le jour de l'ouverture de sa saison le match des Barea encore en lice pour la qualification.

Des Barea plus compétitifs. Un bon galop d'essai pour le coach Francklin Andriamanarivo qui pourra à loisir, tester ses joueurs face à une sacrée sélection d'Analamanga confiée à Franck Rajaonarisamba.

« Francklin veut une belle opposition et il l'aura ce samedi au stade d'Elgeco Plus à partir de 14h30», confie ce dernier qui veut aussi apporter une pierre à l'édifice en lui offrant des arguments pour rendre les Barea plus compétitifs.

L'objectif avoué de Franck Rajaonarisamba est de permettre aux Barea de corriger leurs erreurs car malgré le but marqué à Mahamasina, ils ne sont pas pour autant sortis de l'auberge. On sait en effet que les Namibiens tenteront leur va-tout le 19 octobre prochain.

Retour de Tsito et Safidy. La bonne nouvelle a trait au retour de blessure de Tsito et de Safidy, deux joueurs-clé dans le dispositif en 4-2-3-1, cher à Francklin Andriamanarivo. Un choix qui botte en touche le grand Eliot de Zanakala au profit d'Arnaud de la CNaPS.

Pour revenir à la journée inaugurale de la saison 2019-2020 pour la ligue d'Analamanga, Tota a aussi prévu de tenir une course pédestre qui ralliera Malaza Andoharanofotsy au Stade d'Elgeco Plus au By Pass. Le premier de chaque catégorie recevra, non pas une coupe mais un ballon de football, explique-t-on.

Mais à 11h, le public aura droit à une rencontre entre les journalistes sportifs et les membres de la ligue de football d'Analamanga. Une bonne entrée en matière même si on sait déjà que l'AJSM avec des attaquants tels Davis et Jacquinot, pourrait faire mal à la ligue d'Analamanga composée par des joueurs qui ne sont plus tous jeunes avec des kilos en plus et des cheveux en... moins.