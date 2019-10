Congo-Brazzaville: 1ère édition du Trophée Pool Malebo Music Awards - Voici les artistes nominés pour Brazzaville et Kinshasa

C'est déjà fixé et calé. Le 1er novembre 2019 est la date retenue pour la cérémoniale de la grande soirée de la 1ère édition de remise du prix Pool Malebo Music Awards (POMAMA).

Ce grand rendez-vous festif de récompense de meilleurs artistes et mécènes de deux capitales les plus rapprochées du monde, aura bel et bien lieu au Salon Virunga, dans le somptueux Hôtel Memling à Kinshasa. Une grande machine est déjà en place pour assurer la meilleure organisation de cette soirée historique qui s'annonce palpitante.

Fort de sa vision de renforcer davantage le lien de l'unité et de la solidarité entre les deux peuples frères africains, POMAMA jette déjà le pont culturel en attendant même la construction du pont physique qui redynamisera la coopération entre la République Démocratique du Congo et son voisin, le Congo-Brazza.

Déjà, à travers son secrétaire général, Armanda BUKA, la coordination générale de POMAMA vient de rendre publique la liste complète de nominés pour cette 1ère édition. On y retrouve les différentes catégories de prix qui seront décernés aux meilleurs artistes, groupes et personnalités culturels s'étant distingués par leur prestation et services dans la musique. Retrouvez, ci-dessous, la liste complète des artistes nominés pour la soirée de remise du Trophée POMAMA :

MUSIQUE DU CINQUANTENAIRE (République du Congo et République Démocratique du Congo)

* VOX AFRICA

* TP OK JAZZ

* VEVE INTERNATIONAL

* BANTOU DE LA CAPITALE

MECENE DU CINQUANTENAIRE(RDC)

* NORBERT DABIRA

* ALITA TSHAMALA

* VERCKYS KIAMUANGANA

* ANITA NGAMPI

* NORBERT BOKILO

ARTISTE DE LA DECENIE (République du Congo)

* DOUDOU COPA

* TCHARMAN JACK KOYO

* KEVIN MBOUANDE

* NZETE OUSSAMA

* ROGA ROGA

* YVE SAINT LAZARD

*100% SETHO

ARTISTE DE LA DECENIE (RDC)

* FERRE GOLA

* J.B MPIANA

* KOFFI OLOMIDE

* NYOKA LONGO

* WERRA SON

* FALLY IPUPA

*FABRIGAS

* FELIX WAZEKWA

CATEGORIE POOL MALEBO

MECENE DE LA DECENIE (République du Congo et Rép. Dém du Congo)

VINCENT GOMEZ

DIDI KINUANI

EDIGARD NGUESSO

DJODJO MANDIKI

REMY AYAYOS

MOISE KATUMBI

HUGUE GOLONDELE

WILLY MUSHENI

JULES MASWA

KAHEL INGA

GREVY FUTILA

WILLY ETOKA

COCO CLAUDIA

ALITA TSHAMALA

ANDRE KIMBUTA

FRANCOIS NDUNA

SIMPLICE EBATA

CARDOZO MWAMBA

ADAN BOMBOLE

SYLVIE E.SEDUCTION

VITAL KAMERHE

AMEDE NGASAKI

III. CATEGORIE POOL MALEBO (Rép du Congo et RDC)

MEILLEUR ARTISTE (MUSIQUE DU MONDE)

MEILLEUR ARTISTE (MUSIQUE CHRETIENNE)

MEILLEUR MECENE

MEILLEUR SAPEUR

CATEGORIE EVENEMENT DE LA DECENIE POOL MALEBO ( Rép du Congo et RDC)

MWANA MBOKA

TAM TAM D'OR

SANZA DE FOIE

FESPAM

FIET

CATEGORIE (Rép du Congo)

MEILLEUR ARTISTES :

* KEVIN MBOUANDE

* ROGA ROGA

* SETHO TOUSSAIRE

MEILLEURS CHANTEURS :

* DOUDOU-COPA

* KEVIN-MBOUNDE

* CAPRICE DICON

MEILLEURS CHANSONS :

* LE PAPA LE PAPA (KEVIN)

* BOMA RELATION (SETHO)

* +242 (EXTRA MUSICA)

MEILLEURS ORCHESTRES

* EXTRA MUSICA

* K. MUSICA (YVES ST LAZARD)

*PATROUILLE DES STARS

REVELATIONS DE L'ANNEE

* FANNY - FAYARD

* CEGRA-KARL

*ELOKO YA PEUPLE

REVELATIONS MUSIQUE CHRETIENNE

* DAVID-CHARMA

* EXAUCIA

* CHANCE-ELANGE

ARTISTES CHRETIEN

*BELLE AGNIELLE

*CLEMENCE AVOUNOU

* CREDO MALELA

GROUPE -TRADIMODERNE

* TCHI-FUMB. (Pointe noire)

* KINGOLI UNIVERSEL

* BANA BATEKE

ARTISTE HIP-HOP

* TEDDY- BENZO

* KEY-KOLOS

* BIG-TIGER

ARTISTE DIASPORA

* LADIS ARCADE

*SAM-TALANIS

* TOP ONE FRISSON

MEILLEURS LABEL

DOUMOUSSION RECORD

BELLE RAGE

BEBER PROD

MEILLEURS SAPEUR

*MAXI ME PIVOT

* CHAMPION LIMAN

* FILZIONI

* HAMED YALA

PRIX DE LA REINCARNATION

MBOKO SUPER NKOLO MBOKA

DJOSON PHILOSOPHE

LESAGE ROUSSAINT

MERCENE/R.C

*JEAN DOMINIQUE OKEMBA

* VICTOR YELA

* VINCENT GOMEZ

*WILLY ETOKA

* REMY AYAYOS

*COCO CLAUDIA

* LUCIEN EBATA

CATHEGORIE/ RDC

MEILLEURS ARTISTES :

* WERRA SON

* KOFFI OLOMIDE

* FERRE GOLA

* J.B MPIANA

* FALLY IPUPA

MEILLEURS CHANTEUR

* FABRIGAS MAESTRO

* MANDA CHANTE

* FALLY IPUPA

*DIDIER LACOSTE

* FERRE GOLA

MEILLEURES CHANSONS :

*MANDA « SOCRATE »

* FALLY « CANNE A SUCRE »

*FERRE GOLA « JUGEMENT »

* KARMAPA « KALIGOULA »

*FABRIGAS « TABITA »

*KOFFI OLOMIDE « ALIDOR »

*IBRATOR MPIANA « DON DE DIEU »

MEILLEUR ORCHESTRES

*ZAIKO LA NGA-LANGA

* WENGE MUSICA MAISON MERE

* WENGE B.C.B.G

*CULTUR'A PAYS VIE

REVELATION DE L'ANNEE

* BUT NA FILET

* GAZ MAWETE

* ALESH

REVELATION MUSIQUE CHRETIENNE

* TPHANIE MOKWA

* ABBEE RAPEUR

* AWINA

* TRINA FUKIAWU

MEILLEURS ARTISTES CHRETIENS (GOSPEL)

* MOISE MATUTA

* GODE BONDEMBE

* MOISE MBIYE

*L'OR MBONGO

GROUPE TRADI MODERNE

* KANDA CHARME

* KADIYOYO

* LELIMBA

* EDDY MBOYO

* RENE LOKWA

ARTISTE HIP POP

DIASPORAT

*DADJOU

* NATHALIE MAKOMA

* MOHOMBI

*MAITRE GIMS

* YOUSSOUPHA

* NAZA

MERCENE /RDC

* ALITA TSHIAMALA

*PAUL BINDU MUSAMBALI

* DJEF DJADI LETETA

*TED TENDAY

* WILLY MUSHENI

* CARDOZO MWAMBA

REINCARNATION

*BIYA (PEPE KALE)

* POMPOM MIYAKE (PAPA WEMBA)

* LOLA (DINDO YOGO)

* PATY ASANTA (KING KESTER)

* PETTIT WENDO (WENDO KALOSOY)

SAPEURS

* KADITOZA

* KINDINGU

* EKEKO

* PAPA GRIFFE

LABEL

* F. VICTIME

* BIBOMBA BOMBA

*KOFFI CENTRAL

* D.L.T.A

* Fabo