Congo-Brazzaville: 1ère édition du Trophée Pool Malebo Music Awards - Voici les artistes nominés pour Brazzaville et Kinshasa

C'est déjà fixé et calé. Le 1er novembre 2019 est la date retenue pour la cérémoniale de la grande soirée de la 1ère édition de remise du prix Pool Malebo Music Awards (POMAMA).
Ce grand rendez-vous festif de récompense de meilleurs artistes et mécènes de deux capitales les plus rapprochées du monde, aura bel et bien lieu au Salon Virunga, dans le somptueux Hôtel Memling à Kinshasa. Une grande machine est déjà en place pour assurer la meilleure organisation de cette soirée historique qui s'annonce palpitante.
Fort de sa vision de renforcer davantage le lien de l'unité et de la solidarité entre les deux peuples frères africains, POMAMA jette déjà le pont culturel en attendant même la construction du pont physique qui redynamisera la coopération entre la République Démocratique du Congo et son voisin, le Congo-Brazza.
Déjà, à travers son secrétaire général, Armanda BUKA, la coordination générale de POMAMA vient de rendre publique la liste complète de nominés pour cette 1ère édition. On y retrouve les différentes catégories de prix qui seront décernés aux meilleurs artistes, groupes et personnalités culturels s'étant distingués par leur prestation et services dans la musique. Retrouvez, ci-dessous, la liste complète des artistes nominés pour la soirée de remise du Trophée POMAMA :
MUSIQUE DU CINQUANTENAIRE (République du Congo et République Démocratique du Congo)
* VOX AFRICA
* TP OK JAZZ
* VEVE INTERNATIONAL
* BANTOU DE LA CAPITALE
MECENE DU CINQUANTENAIRE(RDC)
* NORBERT DABIRA
* ALITA TSHAMALA
* VERCKYS KIAMUANGANA
* ANITA NGAMPI
* NORBERT BOKILO
ARTISTE DE LA DECENIE (République du Congo)
* DOUDOU COPA
* TCHARMAN JACK KOYO
* KEVIN MBOUANDE
* NZETE OUSSAMA
* ROGA ROGA
* YVE SAINT LAZARD
*100% SETHO
ARTISTE DE LA DECENIE (RDC)
* FERRE GOLA
* J.B MPIANA
* KOFFI OLOMIDE
* NYOKA LONGO
* WERRA SON
* FALLY IPUPA
*FABRIGAS
* FELIX WAZEKWA
CATEGORIE POOL MALEBO
MECENE DE LA DECENIE (République du Congo et Rép. Dém du Congo)
VINCENT GOMEZ
DIDI KINUANI
EDIGARD NGUESSO
DJODJO MANDIKI
REMY AYAYOS
MOISE KATUMBI
HUGUE GOLONDELE
WILLY MUSHENI
JULES MASWA
KAHEL INGA
GREVY FUTILA
WILLY ETOKA
COCO CLAUDIA
ALITA TSHAMALA
ANDRE KIMBUTA
FRANCOIS NDUNA
SIMPLICE EBATA
CARDOZO MWAMBA
ADAN BOMBOLE
SYLVIE E.SEDUCTION
VITAL KAMERHE
AMEDE NGASAKI
III. CATEGORIE POOL MALEBO (Rép du Congo et RDC)
MEILLEUR ARTISTE (MUSIQUE DU MONDE)
MEILLEUR ARTISTE (MUSIQUE CHRETIENNE)
MEILLEUR MECENE
MEILLEUR SAPEUR
CATEGORIE EVENEMENT DE LA DECENIE POOL MALEBO ( Rép du Congo et RDC)
MWANA MBOKA
TAM TAM D'OR
SANZA DE FOIE
FESPAM
FIET
CATEGORIE (Rép du Congo)
MEILLEUR ARTISTES :
* KEVIN MBOUANDE
* ROGA ROGA
* SETHO TOUSSAIRE
MEILLEURS CHANTEURS :
* DOUDOU-COPA
* KEVIN-MBOUNDE
* CAPRICE DICON
MEILLEURS CHANSONS :
* LE PAPA LE PAPA (KEVIN)
* BOMA RELATION (SETHO)
* +242 (EXTRA MUSICA)
MEILLEURS ORCHESTRES
* EXTRA MUSICA
* K. MUSICA (YVES ST LAZARD)
*PATROUILLE DES STARS
REVELATIONS DE L'ANNEE
* FANNY - FAYARD
* CEGRA-KARL
*ELOKO YA PEUPLE
REVELATIONS MUSIQUE CHRETIENNE
* DAVID-CHARMA
* EXAUCIA
* CHANCE-ELANGE
ARTISTES CHRETIEN
*BELLE AGNIELLE
*CLEMENCE AVOUNOU
* CREDO MALELA
GROUPE -TRADIMODERNE
* TCHI-FUMB. (Pointe noire)
* KINGOLI UNIVERSEL
* BANA BATEKE
ARTISTE HIP-HOP
* TEDDY- BENZO
* KEY-KOLOS
* BIG-TIGER
ARTISTE DIASPORA
* LADIS ARCADE
*SAM-TALANIS
* TOP ONE FRISSON
MEILLEURS LABEL
DOUMOUSSION RECORD
BELLE RAGE
BEBER PROD
MEILLEURS SAPEUR
*MAXI ME PIVOT
* CHAMPION LIMAN
* FILZIONI
* HAMED YALA
PRIX DE LA REINCARNATION
MBOKO SUPER NKOLO MBOKA
DJOSON PHILOSOPHE
LESAGE ROUSSAINT
MERCENE/R.C
*JEAN DOMINIQUE OKEMBA
* VICTOR YELA
* VINCENT GOMEZ
*WILLY ETOKA
* REMY AYAYOS
*COCO CLAUDIA
* LUCIEN EBATA
CATHEGORIE/ RDC
MEILLEURS ARTISTES :
* WERRA SON
* KOFFI OLOMIDE
* FERRE GOLA
* J.B MPIANA
* FALLY IPUPA
MEILLEURS CHANTEUR
* FABRIGAS MAESTRO
* MANDA CHANTE
* FALLY IPUPA
*DIDIER LACOSTE
* FERRE GOLA
MEILLEURES CHANSONS :
*MANDA « SOCRATE »
* FALLY « CANNE A SUCRE »
*FERRE GOLA « JUGEMENT »
* KARMAPA « KALIGOULA »
*FABRIGAS « TABITA »
*KOFFI OLOMIDE « ALIDOR »
*IBRATOR MPIANA « DON DE DIEU »
MEILLEUR ORCHESTRES
*ZAIKO LA NGA-LANGA
* WENGE MUSICA MAISON MERE
* WENGE B.C.B.G
*CULTUR'A PAYS VIE
REVELATION DE L'ANNEE
* BUT NA FILET
* GAZ MAWETE
* ALESH
REVELATION MUSIQUE CHRETIENNE
* TPHANIE MOKWA
* ABBEE RAPEUR
* AWINA
* TRINA FUKIAWU
MEILLEURS ARTISTES CHRETIENS (GOSPEL)
* MOISE MATUTA
* GODE BONDEMBE
* MOISE MBIYE
*L'OR MBONGO
GROUPE TRADI MODERNE
* KANDA CHARME
* KADIYOYO
* LELIMBA
* EDDY MBOYO
* RENE LOKWA
ARTISTE HIP POP
DIASPORAT
*DADJOU
* NATHALIE MAKOMA
* MOHOMBI
*MAITRE GIMS
* YOUSSOUPHA
* NAZA
MERCENE /RDC
* ALITA TSHIAMALA
*PAUL BINDU MUSAMBALI
* DJEF DJADI LETETA
*TED TENDAY
* WILLY MUSHENI
* CARDOZO MWAMBA
REINCARNATION
*BIYA (PEPE KALE)
* POMPOM MIYAKE (PAPA WEMBA)
* LOLA (DINDO YOGO)
* PATY ASANTA (KING KESTER)
* PETTIT WENDO (WENDO KALOSOY)
SAPEURS
* KADITOZA
* KINDINGU
* EKEKO
* PAPA GRIFFE
LABEL
* F. VICTIME
* BIBOMBA BOMBA
*KOFFI CENTRAL
* D.L.T.A
* Fabo