Congo-Kinshasa: La REGIDESO lance le service Call Center pour se rapprocher de sa clientèle

A travers le Projet d'alimentation en Eau potable en Milieu Urbain-Financement additionnel (PEMU-FA), le Directeur Général de la REGIDESO, Clément Mubiayi, a officiellement lancé le service de Call Center le jeudi 10 octobre 2019 afin de répondre aux besoins de la population de manière assez rapide.

Ceci s'inscrit dans le cadre des réalisations du programme d'urgence initié par le Président de la République, Félix Tshisekedi. Ce projet, financé par la Banque Mondiale, sera un véritable outil d'interaction entre la REGIDESO et ses abonnés. Plusieurs agents et cadres de cette société de distribution d'eau ainsi qu'un représentant de la Banque Centrale du Congo ont signé de leur présence à cette cérémonie de lancement.

Outil de marketing direct basé sur l'individualisation et l'interaction, le Call center (centre d'appel), présente plusieurs avantages notamment, le gain de temps, la mise en place rapide d'une mission, le développement du chiffre d'affaires et le retour sur l'investissement garanti. Mais également une base de données plus productive ainsi que la réduction du coût de publicité afin de satisfaire la population.

"Nous remercions le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, de nous avoir mis sur l'orbite de «Le Peuple d'abord». D'où, nous avons fait en sorte de satisfaire les abonnés avec une grande détermination afin de développer la République Démocratique du Congo et le hisser à un niveau de développement digne de son rang", a laissé entendre le DG de la REGIDESO.

Accompagnement

En outre, Clément Mubiayi a vivement souhaité l'accompagnement de la Banque Mondiale afin d'améliorer la performance de cette plateforme. "Pour sa pérennisation, la REGIDESO souhaite l'accompagnement de la Banque Mondiale, quant aux améliorations souhaitées de cette plateforme qui se veut extensible pour la prise en charge des appels au niveau national en incorporant le COCKPIT de supervision", a-t-il fait savoir. Pour lui, "la République Démocratique du Congo a aussi le droit et le devoir d'accéder à la haute technologie de l'information, couplée à l'informatique comme d'autres pays tant africains que dans le monde".

Pour sa part, le Coordonnateur de la CEP-O/REGIDESO, Philippe Lumeka a profité de l'occasion pour faire un plaidoyer à la Haute hiérarchie de la REGIDESO en ce qui concerne la maintenance des équipements mis en place et le renforcement des capacités en continue des opérateurs en vue de leur permettre de répondre convenablement au désidérata des abonnés et des clients.

Quid sur le service Call Center

Mis en place grâce à l'appui financier de la Banque Mondiale à travers le Projet d'alimentation en Eau potable en Milieu Urbain-Financement additionnel (PEMU-FA), pour une valeur totale de 126.485 USD et à l'appui technique de la firme HAYATCOM, ce centre d'appel (Call Center) dispose d'une capacité minimale de 15 positions des opérateurs dotés d'un numéro court et unique, destiné à traiter l'ensemble des appels de la clientèle de la REGIDESO dans la ville de Kinshasa. Il va traiter à partir du numéro 4020 avec une prise simultanée des appels de 15 opérateurs et va assurer le rôle de nœud principal de la 1ère couche de gestion de la relation directe avec la clientèle.

Basé dans les locaux de la REGIDESO SA, il servira d'outil permettant de rapprocher, de façon significative, la REGIDESO de sa clientèle et d'améliorer ses prestations pour la satisfaction de ses abonnés. Mais également à améliorer et mesurer la satisfaction de la clientèle et faciliter la prise de décision pour les Directions de la REGIDESO. Le Call center permettra évidement de vendre les services aux clients avec les objectifs bien définis, servir à la mise à jour de la base des données de façon permanente, suivre les interventions sur terrain ainsi qu'à réaliser le suivi de la maintenance curative et préventive des équipes d'intervention et réduire les fuites d'eau.