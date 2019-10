Congo-Brazzaville: Festival TuSeo - La douzième édition s'ouvre le 24 octobre

Le rendez-vous international du rire de Brazzaville revient à l'Institut français du Congo (IFC), avec toute sa caravane de bonne humeur pour offrir au public des scènes renouvelées de rire et de découverte.

Le festival d'humour qui se déroule chaque année à Brazzaville, annonce déjà, pour sa douzième édition qui se tiendra du 24 au 26 octobre, des retrouvailles riches en couleur avec à l'affiche, un panorama d'humoristes professionnels, mais aussi des nouveaux entrants sur la scène comique qui sauront séduire le public.

A travers des spectacles, ateliers et conférences, l'événement se produira autour du thème « Quinze ans d'éclats... De rire ». Créée en 2004, cette manifestation totalise aujourd'hui quinze ans d'existence où le rire a engendré de belles rencontres, forgé des carrières, propulsé projets, fédéré des idées constructives pour faire rayonner cet art et même les différents artistes, tant ceux du Congo que de l'étranger qui en ont fait leur passion et métier.

« Aujourd'hui, nous sommes très heureux et fiers de voir tout le parcours effectué par TuSeo. Rencontre pour toutes les générations, ce festival a été source d'inspiration pour beaucoup. Ça n'a pas été facile et la douzième édition marque donc l'endurance, la persévérance, l'amour de l'art et la confiance en la réussite que nous avons tous fait preuve pour ne pas baisser les bras », en pense Lauryathe Bikouta Loutaya, directrice du festival TuSeo.

Toujours dans cette optique, il sera non seulement l'heure du bilan mais également celle de projection. L'objectif est de servir continuellement de plate-forme d'expression aux artistes du rire. « A ce jour, ce festival constitue un carrefour international important, où se côtoient artistes, managers, directeurs, acheteurs et diffuseurs de spectacles. Nous travaillerons pour voir ce festival atteindre plusieurs décennies d'existence », a souligné Lauryathe Bikouta Loutaya.

Durant trois jours, des soirées aux étincelles de fous rires se succèderont sur les planches de l'IFC. La première sera ouverte par Naz'R (Congo) dans "Vie de couple", suivi de Djaust Pounga (Congo) avec "Le changement", Commandant Ngi (République démocratique du Congo) à travers "La tracasserie morale", Kromozom (Bénin) dans "Mon père est un comique" et enfin Pimiento petit piment (Cameroun) qui jouera "Dans la poubelle".

S'agissant de la deuxième journée du festival, elle sera orchestrée par Moise Tchafin (Guinée Conakry) qui proposera "Ntsass amen ! ", Pathé Camara (Mauritanie) dans "Unité nationale", Tristan Lucas (France) à travers "Entier", Yann Mounouata et Stéphanie Bluetooth (Congo) qui arboreront respectivement "Les bienfaits de l'humour" et "L'univers de Stéphanie Bluetooth".

La soirée de clôture connaîtra la participation des humoristes Valentin Viera (Togo) dans"Les sans titres de Valentin" ; Béranger Loundou dans "La vie comme un match de football", Kimana Formidable dans " Je rigole donc je suis" (Congo). Par ailleurs, Kaba Ndudi et Germaine Ololo, invités d'honneur de cette douzième édition, ainsi que d'autres invités surprises, interviendront pour fermer ces festivités.

Notons que cette année, les convives musicaux seront notamment Miauh style music (Angola/France/Espagne), Achille Mouebo et Amy Flore du Congo.