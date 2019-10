Soudan: Faisal annonce de nouvelles politiques médiatiques et culturelles

Khartoum — Le ministre de la Culture et de l'Information M. Faisal Mohammed Salih a annoncé la planification pour des nouvelles politiques médiatiques et culturelles pour les phases de transition durant la période à venir, en s'appuyant sur l'expertise de l'UNESCO et des Nations Unies dans ce domaine.

C'était lors de sa réunion avec la Coordinatrice du Programme humanitaire des Nations Unies à Khartoum, Mme Gui Yup Sen et la délégation qui l'accompagnait, au cours de laquelle on a discuté l'assistance à fournir au Soudan dans le domaine de la culture et de l'information, à travers l'élaboration d'un plan national de formation aux médias pour les secteurs public et privé.

Cela devrait être précédé par une étude des priorités en matière de besoins en formation, afin que les possibilités de formation qui s'offrent au pays soient conformes à ce plan national.

M. Faisal a expliqué que la discussion portait sur la réforme juridique des quatre lois sur les médias, à savoir: la loi sur la presse, la loi sur la Corporation générale de la radio et de la télévision, le droit de la radiodiffusion et le droit d'accès à l'information, qui seront examinés aux fins de modification et de réforme conformément aux normes internationales relatives à la liberté d'expression et aux médias, afin de mieux servir les médias.

Et que les prochains jours verront le début d'une collaboration avec des partenaires locaux et internationaux dans le cadre du projet de réforme pour la mise en œuvre des plans et des perceptions.