Sénégal: Un atelier sur "l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices", à partir de mardi

Dakar — La direction générale des impôts et des domaines (DGID) va organiser un atelier sur "l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices" (BEPS, sigle en anglais), mardi et mercredi, à Saly-Portudal (ouest), selon un communiqué reçu à l'APS.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales (CREDAF) prendront part à l'organisation de l'atelier, qui aura lieu au Lamantin Beach Hôtel, précise le texte.

La cérémonie d'ouverture de l'atelier sera présidée par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, ou son représentant, selon le communiqué.

"Cette réunion sera l'occasion de discuter des initiatives de renforcement des capacités de l'OCDE et de fournir aux pays membres du CREDAF l'occasion de faire part de leurs points de vue concernant les travaux portant sur les défis fiscaux posés par la numérisation de l'économie et la mise en œuvre des mesures BEPS", explique la même source.