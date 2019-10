Soudan: Les Affaires étrangères convoquent le chargé d'affaires Libyen

Khartoum — La ministère des Affaires étrangères a convoqué jeudi le chargé d'affaires de l'ambassade de Libye à Khartoum dans le contexte des meurtres de citoyens soudanais perpétrés ces derniers jours à Benghazi par des gangs criminels.

L'ambassadeur Khalid Mahmoud directeur général des Affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères a transmis au chargé d'affaires libyen l'inquiétude et la condamnation du gouvernement et des citoyens soudanais pour les crimes qui contredisent les bonnes relations fraternelles entre les deux pays et peuples.

Il a appelé les autorités libyennes à faire le nécessaire pour arrêter les coupables le plus rapidement possible et les traduire en justice, ainsi qu'à protéger et à assurer la sécurité de tous les citoyens soudanais en Libye.

Pour sa part, le chargé d'affaires libyen a présenté ses condoléances aux familles des défuntes et a condamné ces crimes. Il a également promis de transmettre le message qui lui était transmis dès que possible aux autorités de son pays.

Il a affirmé le souci de son gouvernement de protéger les citoyens soudanais et de maintenir de solides liens fraternels entre les deux pays.