Cameroun: Tête à tête Paul Biya-Emmanuel Macron

La coopération bilatérale, le Grand dialogue national, les questions de défense et de sécurité, l'agenda de la CEMAC et la reconstitution des ressources du Fonds mondial au menu des échanges entre les chefs d'Etat de France et du Cameroun hier à Lyon.

Hier, au troisième jour de sa visite en France, le président de la République, Paul Biya, a eu un entretien en tête à tête avec son homologue français, Emmanuel Macron.

C'était dans l'un des salons VIP du Centre des congrès de la cité internationale de Lyon. En marge des travaux de la sixième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Répondant à une question de la presse relative à l'objet des échanges, le chef de l'Etat a déclaré : « Nous avons parlé du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Nous avons aussi abordé quelques problèmes de coopération internationale. Le président Macron m'a demandé comment s'est déroulé le Grand dialogue national et je lui ai fait un compte rendu des travaux.

Nous avons fait un tour d'horizon de la coopération bilatérale, pour constater qu'elle va bien ». Interrogé sur la contribution du Cameroun à la reconstitution du Fonds mondial, le président Paul Biya a répondu : « Nous sommes engagés, nous avons contribué pour au moins trois milliards de F CFA pour le programme 2020-2022. Et le Cameroun est l'un des pays qui bénéficie des financements du Fonds mondial.

C'est une organisation que nous soutenons beaucoup ». Parlant de la lutte contre le paludisme au Cameroun, le président Paul Biya a relevé que l'évolution est bonne, et que les statistiques relatives à, la maladie sont en baisse. Toutefois, a-t-il précisé : « En raison de l'évolution démographique, il faut toujours s'adapter ».

Et d'ajouter : « nous sommes décidés à combattre cette maladie, il ne faut pas se décourager ». De source bien informée, CT a appris que lors de l'audience d'hier, les questions de défense et de sécurité ont aussi été évoquées. On connaît l'engagement des deux pays dans la lutte contre le terrorisme et la gestion des réfugiés.

Au sujet de l'organisation du Grand dialogue national, Emmanuel Macron a salué une fois de plus l'initiative de son homologue camerounais, ainsi que les mesures qu'il a prises en vue de la libération des ex-combattants et autres leaders sécessionnistes, ainsi que des auteurs des manifestations illégales qui ont conduit entre autres à des casses dans des ambassades.

On se souvient que la France a dans un passé récent salué l'engagement du président Paul Biya à mettre en œuvre les résolutions du Grand dialogue national, en tenant compte des opportunités et des moyens du Cameroun.

Paul Biya étant par ailleurs le président en exercice de la CEMAC, le chef de l'Etat français a évoqué avec lui l'agenda de cette organisation sous régionale. Avec en perspective l'organisation d'un sommet sur les questions monétaires et l'avenir du Franc CFA.

Les deux hommes d'Etat ont aussi évoqué des sujets liés aux réformes des institutions sous régionales : la CEEAC et la CEMAC.

S'agissant de la CEMAC, on se souvient qu'il y a quelques années, a été organisé au Palais de l'Unité à Yaoundé, à l'initiative du président Paul Biya, un sommet extraordinaire de l'institution.

Ce qui a permis d'éviter une éventuelle dévaluation du FCFA. Grâce à l'engament pris par les différents Etats membres à faire des efforts de redressement.

Toujours de source bien informée, CT a appris que Emmanuel Macron et Paul Biya ont aussi eu un échange sur les rendez-vous permettant d'analyser les questions internationales au sujet desquelles ils partagent en général les mêmes points de vue.

Selon notre source, le président de la République Française tenait à ce tête-à-tête qui lui a permis de bénéficier de la grande expérience du président Paul Biya au sujet de la politique africaine. Ce d'autant plus que la France est engagée militairement dans ce continent et y possède de grands intérêts.