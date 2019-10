Gabon: Pierre-Emerick Aubameyang élu joueur du mois de septembre en Premier League

L'attaquant gabonais d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a été désigné joueur du mois de septembre en Premier League.

Chaque mois, la Premier League dévoile le nom du joueur du mois. En août, c'est le surprenant Teemu Pukki (Norwich City) qui a été honoré par ce trophée.

Un trophée qui a atterri dans les mains d'un autre joueur ce mois-ci. En effet, la Premier League vient d'annoncer que Pierre-Emerick Aubameyang était sacré en septembre.

4 matchs joués, 5 buts marqués avec Arsenal : ces prestations de très haut niveau ont valu à Aubameyang le trophée de meilleur joueur de Premier League du mois de septembre.

Ce n'est pas une première pour le Gunner, déjà distingué en octobre 2018. Egalement auteur du but de la victoire des Panthères du Gabon sur le Burkina Faso jeudi soir en amical, l'ancien Stéphanois succède au palmarès au Finlandais Teemu Pukki (Norwich City).

Arsenal n'est pas au niveau de sa gloire d'antan et est déjà distancé par un Liverpool injouable en championnat. Mais le prix du meilleur joueur du mois de septembre aura de quoi donner un peu de baume au cœur à ses supporters.

5️⃣ goals in 4️⃣ #PL appearances 🔥@Aubameyang7 is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for September 👏#PLAwards pic.twitter.com/FitYp9S9gJ

- Premier League (@premierleague) October 11, 2019