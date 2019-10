Gabon: Aubameyang - Le Gabonais annonce sa rédemption avec le Gabon

Après le fiasco des éliminatoires de la CAN 2019, Aubameyang et ses partenaires repartent sur de nouvelles bases. Un nouveau cycle s'ouvre chez les Panthères avec comme nouveau sélectionneur Patrice Neveu.

Pour sa première hier face au Burkina-Faso au Saint-Leu-la-Forêt, il a compté sur son capitaine qui a inscrit le seul but sur penalty. Cette réalisation de l'attaquant d'Arsenal lui donne plus d'envie à redorer son image chez les Panthères.

« Je suis revanchard. Cela ne s'est pas bien passé ces derniers temps. J'ai envie de changer cette image de moi que j'ai peut-être en sélection. J'ai plutôt envie de montrer un autre joueur en termes de performances », a-t-il fait savoir à la fin du match à l'AFP.

La non qualification pour la CAN 2019 ne semble pas quitter de sitôt les esprits des joueurs gabonais. Pour l'ancien joueur de Saint-Etienne, la victoire étriquée devant le Burkina-Faso enclenche une nouvelle dynamique.

« Cette victoire fait du bien. C'est une nouvelle dynamique. On repart avec énormément d'ambitions. Avant tout on veut continuer à travailler. On ne s'est pas qualifié pour le dernière CAN et je sais que je peux donner encore plus sur le terrain ».

Avec un Aubameyang plus concerné, les adversaires du Gabon dans les mois à venir sont donc prévenus. A commencer par le Maroc en match amical ce mardi à Tanger.