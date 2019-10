Algérie: Trois éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Tissemsilt et Khenchela

Alger — Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés jeudi à Tissemsilt et Khenchela, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 10 octobre 2019, trois (03) éléments de soutien aux groupes terroristes à Tissemsilt/2ème Région militaire et Khenchela/5ème RM", précise la même source.

"Dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau du narcotrafic à travers tout le territoire national, un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, dans la localité de Boussir à Oued-Namous près de la commune de Béni-Ounif dans la wilaya de Béchar/3ème RM, un (01) narcotrafiquant et saisi une énorme quantité de kif traité s'élevant à neuf (09) quintaux et vingt-quatre (24) kilogrammes, tandis que d'autres détachements de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont arrêté à Tlemcen/2ème RM, Annaba et Béjaïa/5ème RM, quatre (04) narcotrafiquants et ont saisi 140 kilogrammes de la même substance".

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont mis en échec des tentatives de contrebande de 3 779 litres de carburant à Souk-Ahras, Tébessa/5ème RM et El-Oued/4ème RM, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 1 000 cartouches à Mila/5ème RM".

Selon la même source, des Garde-côtes "ont appréhendé trois (03) plongeurs sans autorisation, à El-Tarf/5ème RM et ont saisi une embarcation de construction artisanale et des équipements de plongée et de pêche sous-marine".