Sénégal: Sadio Mané - Tite est convaincu par son vote au FIFA The Best

Placé 3ème au vote du sélectionneur brésilien pour le prix FIFA The Best, Sadio Mané a donné raison à Tite lors du match amical entre le Sénégal et le Brésil joué hier à Singapour.

A l'arrivée, le score est d'un but partout avec l'attaquant sénégalais qui a été un poison permanent pour la défense de la Seleção. A l'issue du match, Tite ne se montre pas déçu d'avoir opté pour Mané.

« A l'entraînement, on découvre un joueur agile, mobile, vertical. C'est pourquoi je l'ai choisi comme troisième au monde. Un peu plus tôt, j'ai mentionné Salah mais lors de la saison dernière, il a été efficace.

Mon vote n'était pas de savoir qui est meilleur, mais qui a fait la meilleure campagne », a-t-il fait savoir. Avant de louer les qualités du joueur : « C'est un joueur très mobile, agile et habile. Je l'ai vu s'entraîner avec Liverpool ».

Tous les experts sont convaincus par la saison pleine faite par Sadio Mané l'année dernière. Même cette saison, il a débuté tout feu tout flamme.

Sera-t-il le prochain Ballon d'Or après avoir été oublié au prix UEFA et FIFA The Best ?