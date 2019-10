Angola: La première dame encourage la rencontre de motivation pour les jeunes femmes

Luanda — La première dame de la République d'Angola, Ana Dias Lourenço, a tenu vendredi, à Luanda, une rencontre motivationnelle avec de jeunes femmes dans le cadre du programme de la plateforme "Transforme vida, seja mulher" (Transformez la vie, soyez une femme).

Lors de l'ouverture de l'événement, le premier du genre, qui a rassemblé des adolescents de différents âges, la première dame a déclaré que le programme avait pour objectif de travailler avec les jeunes, en particulier les jeunes filles, afin de leur transmettre un espoir positif pour l'avenir.

Dans un espace de contribution sociale, morale et civique visant à saluer la Journée internationale des filles (11 octobre), Ana Dias Lourenço a souligné que l'initiative visait à inspirer et à motiver les filles afin qu'elles puissent faire les meilleurs choix de vie.

«Il est temps de travailler avec les jeunes qui étudient, de les motiver, de les amener à vivre avec des adultes pour acquérir une partie de l'expérience», a-t-elle souligné.

En ce sens, il est essentiel de transmettre des éléments essentiels pour l'avenir des enfants et des jeunes, fondés non seulement sur les enseignements des familles et des écoles, mais aussi dans l'ensemble de la société, afin de montrer la voie à suivre aux garçons et filles.

Ana Dias Lourenço a affirmé qu'une société saine et fondée sur des valeurs ne peut être construite que si les enseignements relatifs à l'éthique, au respect, à la solidarité et à la responsabilité sont transmis.

Cependant, cette plate-forme se préoccupe de l'approche des thèmes tels que la parité hommes-femmes, l'abandon scolaire précoce des filles, les grossesses précoces, le découragement des jeunes, leur inactivité et la consommation de drogues.

La première dame a également dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'espaces de détente pour les jeunes à Luanda, soulignant qu'à cet âge-là, il ne suffit pas seulement d'aller à l'école, mais aussi de se détendre, à condition que ce soit avec responsabilité.

L'événement a rassemblé des professionnels de différents domaines qui ont partagé leurs expériences de vie et professionnelles avec les jeunes filles et garçons présents, dans le but de motiver et de moraliser pour la transformation de leur vie.

La rencontre a compté sur la présence de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula Sacramento Neto, et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria Bragança Sambo, entre autres invités.