Cote d'Ivoire: Diocèse de Yopougon - La communauté catholique Rosa Maria de Maman Pauline reprend ses activités

« La bergère maman Pauline de la communauté catholique Maria Rosa Mystica reprend ses activités dans quelques jours. Monseigneur Jean Salomon Lezoutier, évêque de Yopougon, a levé la suspension de la communauté catholique Maria Rosa Mystica de la bergère maman Pauline. Une suspension qu'elle écopait depuis le 18 avril 2019 », a annoncé Kouassi Kouadio Lucien, président de la Fondation Rosa Mystica.

C'était à la conférence de presse organisée à cet effet, au siège de ladite fondation à Angré, ce vendredi 11 octobre 2019.

« Après des enquêtes et investigations de la communauté catholique, diocèse de Yopougon, il est ressorti que Maman Pauline n'est pas liée ni de près ni de loin à ces affirmations et mensonges que la jeune dame Kouassi Adjo Ivonne, invitée de l'émission C'midi de la RTI1, le 11 avril 2019, affirmait que "Maman Pauline est Dieu" et que c'est elle qui l'a délivrée de la sorcellerie, etc. », a-t-il expliqué. Et d'ajouter : « Maman Pauline va reprendre les prières et autres activités incessamment. L'évêque a indiqué que les activités de la communauté et maman Pauline seront suivies par un prêtre. Tout ce qui sera fait par la communauté de notre maman sera désormais ordonné et encadré par la communauté catholique ».

Pour terminer, il a exprimé sa gratitude à l'évêque de Yopougon, Jean Salomon Lezoutier, toute la communauté catholique ainsi que les fidèles de la communauté de prières Maria Rosa Mystica qui, selon lui, pendant le temps de suspension, sont restés sereins et confiants. Il a par ailleurs annoncé une réjouissance au lieu de prières de la communauté située au 3e pont de Yopougon dans l'après-midi du dimanche 13 octobre 2019.

Monseigneur Jean Salomon Lezoutier que nous avons joint a confirmé la levée effective de la suspension de Maman Pauline à la date du mercredi 9 octobre.