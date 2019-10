Cameroun: Lions indomptables - Rentrée à Radès

Camerounais et Tunisiens s'affrontent ce samedi soir en match amical.

Première sortie pour le nouveau sélectionneur des Lions indomptables ce samedi à 19h15 au stade de Radès, en Tunisie. Antonio Conceiçao disputera son premier match officiel avec la sélection du Cameroun à l'occasion d'une rencontre amicale face aux Aigles de Carthage. L'occasion d'apprécier les premiers choix du technicien portugais et peut-être, d'avoir déjà un aperçu de sa touche sur le jeu de l'équipe. C'est d'ailleurs le principal enjeu de ce match. Ainsi que son incidence sur le classement FIFA. Ce sera aussi le premier match des Lions indomptables après leur élimination en 1/8e de finale de la CAN 2019 en juillet dernier.

Antonio Conceiçao n'aura pas forcément la tâche aisée puisqu'il devra se passer notamment d'Eric Maxim Choupo-Moting, Brice Moumi Ngamaleu et Gaëtan Bong, qui, selon la Fecafoot, ont quitté la tanière mercredi dernier en raison de pépins physiques. Le staff avait déjà dû faire face aux forfaits notamment de Stéphane Bahoken, Christian Dingome et Georges Constant Mandjeck. Mais pour l'essentiel, il pourra compter sur une grande partie du groupe présent à la dernière CAN. On ose donc supposer que le staff technique des Lions s'appuiera largement sur l'ossature de cette équipe. Avec la possibilité d'observer les petits nouveaux de la tanière que sont Ignatius Ganago (Nice) et Harold Moukoudi ( Saint-Etienne).

Si le Cameroun reste sur un 1/8e de finale de CAN, la Tunisie, elle, a terminé 4e de cette compétition après avoir perdu face au Nigeria lors du match de classement. Comme les Lions indomptables, les Aigles de Carthage ont connu quelques changements sur le banc de touche puisque Mondher Kebaier a remplacé Alain Giresse. Mais le groupe est resté pratiquement le même. Le test sera donc loin d'être aisé pour Antonio Conceiçao et ses joueurs qui ont l'occasion de jauger leur niveau avant le début des éliminatoires de la CAN 2021 le mois prochain. Bon à savoir, les deux équipes restent sur une victoire du Cameroun 0-1, en amical en mars 2017.