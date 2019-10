Cote d'Ivoire: 8ème édition du Forum CGECI Academy 2019 - L'environnement des affaires au cœur des débats

A l'initiative du Patronat ivoirien, ''CGECI Academy'', le plus important forum économique du secteur privé ivoirien, rassemblera cette année encore de nombreux chefs d'entreprises, jeunes entrepreneurs et aspirants, décideurs du secteur public et représentants de pays de la sous-région.

La 8e édition de CGECI Academy se tiendra les 14 et 15 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire, avec la participation exceptionnelle de Paul Kagamé, Président Rwandais. " Environnement des affaires: quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique " est le thème de cette 8ème édition.

Au-delà des axes de leadership et de performance (Broadband Fixe, data Mobile, mobile money, innovations, expertise dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises), Orange Côte d'Ivoire, Opérateur digital et engagé, présentera la diversité et la pertinence de ses actions sociétales. Les visiteurs auront l'opportunité d'échanger avec les équipes d'Orange Fab CI, l'accélérateur de Start-ups et découvrir les start-up en cours d'incubation pour l'année 2019. Faisant également de la disponibilité des compétences utiles de demain, un des enjeux majeurs de son engagement sociétal, un focus sera également accordé à Orange Digital Academy, l'école de spécialisation au codage et aux métiers du numérique, qui est la première du genre initiée par un opérateur télécom en Côte d'Ivoire.

Pour son directeur général, Mamadou Bamba, « C'est un plaisir renouvelé d'accompagner cette édition 2019. Aux côtés des autorités gouvernementales, institutions publiques, privés, grandes entreprises et Entrepreneurs de Côte d'Ivoire, nous souhaitons apporter notre contribution sur des sujets d'intérêt pour le développement du secteur privé ivoirien et favoriser l'éclosion d'un écosystème favorable au développement durable des Entreprises ».

Lors du lancement officiel de ce forum économique, le Président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah, avait fait savoir que « ces moments seront l'occasion de prendre connaissance des expériences de pays dans le monde qui ont le mieux réussi dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un environnement des affaires attrayant ». L'ambition de la CGECI ACADEMY « est d'identifier des axes stratégiques en vue de la structuration des modèles performants d'amélioration du climat des affaires en Afrique et dans le monde . A l'instar des dernières éditions, les travaux se solderont par la formulation de recommandations visant à renforcer le dispositif national en matière d'amélioration du climat des affaires, avec pour finalité de favoriser le développement des entreprises », a renchéri le Président du Comité scientifique du Forum, M. Agbia Lucien.