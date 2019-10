Angola: Un gouvernant visite l'ANPG et aborde la situation du pétrole et du gaz

Luanda — Le ministre des Ressources minérales et du Pétrole, Diamantino Azevedo, a abordé vendredi des questions relatives à l'exploration pétrolière et gazière dans le pays, lors de sa première visite à l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), créée le 06 février de cette année.

Dans l'Agence, qui assume les compétences et attributions d'un concessionnaire national de biocarburants, précédemment confiées à la Sonangol, Diamantino Azevedo a cherché à savoir plus sur le déclin de la production et des mesures d'atténuation déjà mises en œuvre.

Au sortir de l'ANPG, le ministre a déclaré à la presse qu'il avait également discuté avec le président du conseil d'administration de l'institution, Paulino Jerónimo, des questions relatives au Plan stratégique de l'Agence, qui est en élaboration, et a formulé des recommandations.

Il a profité de ce moment pour inciter la direction de l'Agence à poursuivre ses efforts et à les surmonter. "C'est une nouvelle institution, qui est encore en phase de transition pour entrer dans l'optimisation et la consolidation, mais qui est née et a dû commencer à marcher, compte tenu de l'exigence du contexte."

Lors de sa visite, Dimantino Azevedo a été accompagné du secrétaire d'État au Pétrole, José Barroso, du directeur national du Pétrole, Alcides Santos, de la directrice du GEPE, Inês Baptista et de la directrice adjointe de son cabinet, Kátia Epalanga.

L'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants fonctionne dans le bâtiment II des Torres do Carmo, à Luanda.