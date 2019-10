Algérie: Travaux du 2e forum international sur les miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna à Chlef

Chlef — Les travaux du 2e forum international sur les miracles scientifiques dans le Saint Coran et la Sunna ont été ouverts, vendredi dans la maison de la culture de Chlef, en présence du wali, Mustapha Sadek, du président de l'Association des oulémas musulmans, Abderrazak Guessoum, et de plusieurs médecins et chercheurs dans les sciences du Coran et de la médecine d'Algérie, de Tunisie, d'Egypte, de Jordanie et de France.

Au programme de ce 2e forum international de deux jours, figurent 17 communications sur les miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna, présentées par une pléiade de chercheurs et de professeurs, à l'instar du géologue et prédicateur égyptiens Zaghloul El Naggar et Omar Abdelkafi.

Pour le professeur Zaghloul El Naggar, "l'apprentissage du Saint Coran et sa récitation, à travers le temps à ce jour n'a jamais altéré ses lettres, en voilà le plus grand miracle".

Il a ajouté que "certains versets du Coran renferment des signes existentiels, dont l'intelligibilité dépasse le sens linguistique, exigeant de faire appel à d'autre sciences et vérités scientifiques, dans le strict respect de la religion".

Consacrée à la médecine phrophétique, la deuxième journée portera sur plusieurs recherches réalisées en phytothérapie, en maladies chroniques, et à l'explication de quelques versets coraniques.

Le 2e forum international sur les miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna, dont la 1ère édition a été organisée en 2009, a été organisée à l'initiative de l'Association du corps médical du secteur privé à Chlef.