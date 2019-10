Cote d'Ivoire: Visite du ministre en charge des relations avec les institutions et l'union européenne à la CEI/Gilbert Kafana Koné à Ibrahime Kuibiert Coulibaly - : "C'est une mission de haute portée qui vient de vous être confiée"

La mission confiée au président de la commission électorale indépendante, Ibrahime Kuibiert Coulibaly par la nation est délicate et surtout de haute portée. C'est l'avis du ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les Institutions, Gilbert Kafana Koné.

Il l'a exprimé, hier, au cours d'une visite de courtoisie et de prise de contact avec le nouveau patron de la résidence Angoua (siège de la CEI) et son équipe. «Nous sommes venus féliciter tous les membres de la nouvelle CEI pour le choix qui a été porté sur eux et particulièrement le président, Kuibiert Coulibaly pour son élection à la tête de l'institution en charge de l'organisation des élections prochaines. C'est une mission délicate et de haute portée qui vient de vous être confiée. Je suis persuadé vous allez pouvoir l'accomplir avec brio», a indiqué le ministre Kafana Koné.

Tout en précisant que sa visite s'inscrit dans le cadre de sa traditionnelle tournée dans les institutions afin de tisser avec les responsables des liens solides de collaboration et de solidarité. Courroie de transmission entre le gouvernement et les institutions, le ministre Gilbert Kafana Koné a dit toute sa disponibilité à faire en sorte que les relations entre les deux parties soient des plus étroites pour la bonne marche du pays. Après la délégation ministérielle, le successeur de Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI a échangé avec une délégation de l'Union européenne conduite par Jobst Von Kirchmann.

« C'était la première rencontre avec le nouveau bureau de la CEI. Les échanges se sont passés dans une atmosphère très amicale. Nous avons constaté que nous voulons tous la même chose c'est-à-dire que les élections se passent dans la paix. Et, nous sommes confiants que les élections vont se passer dans la paix », a affirmé le chef de délégation de l'Ue en Côte d'Ivoire, tout en exhortant les Ivoiriens à la mobilisation des élections sans heurts sur les bords de la lagune Ebrié.

Selon lui, l'UE a envisagé avec la CEI les pistes de partenariat afin de soutenir un processus qui soit inclusif et qui mène vers des élections apaisées en 2020. « Nous avons déjà lancé les appels à propositions qui permettent à plusieurs niveaux de faire plusieurs actions par exemple contre un langage trop violent. Nous avons évoqué le problème de la sensibilisation des jeunes afin qu'ils puissent participer activement aux élections. Nous jouerons un rôle à ce niveau. J'ai dit au président que nous sommes disponibles pour une observation électorale», a-t-il confié. A l'en croire, la CEI a promis examiner les propositions.