Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2019-2020 - La fondation Children Of Africa va distribuer 12 000 kits scolaires aux enfants

Une tradition forte. Chaque année, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, initie à l'occasion de la rentrée scolaire, à travers sa Fondation Children of Africa, une campagne distribution de kits scolaires. Pour la rentrée scolaire 2019-2020, c'est 12 000kits scolaires que la fondation Children of Africa va distribuer aux enfants de Côte d'Ivoire.

Ces kits sont composés de cartables, livres de renforcement et de diverses fournitures scolaires. Justement, le lancement officiel de cette opération à caractère social a eu lieu, hier, au Groupe scolaire régional de Treichville, en présence de la présidente-fondatrice de Children of Africa, Mme Dominique Ouattara. Pour l'occasion, elle était accompagnée de l'épouse du viceprésident de la République, Mme Clarisse Kablan Duncan ; de la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Mme Kandia Camara, ainsi que de l'épouse du président du Sénat, Mme Patricia Ahoussou Jeannot, de la députée de Treichville Mme Amy Toungara, de l'épouse du ministre d'Etat, ministre de la Défense, Mme Yolande Bakayoko, de Mme Olga Danho, l'épouse du ministre des Sports, Paulin Claude Danho.

« Cette activité revêt, à nos yeux, une importance toute capitale, car, il est primordial de favoriser l'accès à l'éducation pour tous nos enfants, condition sine qua non à un développement équitable et durable de nos populations », a indiqué Mme Dominique Ouattara, tout en saluant les efforts du gouvernement qui, via sa politique d'éducation pour tous, a rendu l'école obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans depuis 2015. Selon elle, cette décision, qui a permis d'atteindre des taux de scolarisation record ces dernières années, a également contribué à accroître de manière significative, la scolarisation des petites filles. « La scolarisation des enfants est l'un des trois piliers sur lesquels repose l'action de la Fondation Children of Africa, à côté de la promotion de la santé et du social», a souligné la First Lady.

A l'en croire, sa fondation a distribué, à ce jour, 120 000 kits scolaires depuis sa création. Pour elle, cette démarche vise à encourager et faciliter la scolarisation des enfants, en particulier les plus démunis d'entre eux, afin d'offrir à chacun les mêmes chances de réussite dans la vie. « 5000 kits scolaires seront distribués dans le District d'Abidjan dont 2000 au Groupe scolaire régional de Treichville », a précisé Mme Dominique Ouattara. A cela s'ajoutent les dons en vivres et non vivres offerts aux écoles du Groupe scolaire régional de Treichville d'un montant de 28 millions de FCFA. «Le coût total de la distribution des kits scolaires cette année est de 165 millions de FCFA», a révélé la Première Dame, tout en remerciant les donateurs de la Fondation Children of Africa, notamment Mohamed Yassine, PDG de SIPPI Investissement ; Abdoulaye Niangadou, DG d'African Distribution Company ; et Dr Yacouba Coulibaly, DG de l'AIGF (Agence ivoirienne de gestion des fréquences) pour leurs « contributions appréciées».

Peu avant, la ministre Kandia Camara avait loué la grande générosité de la Première Dame, « une femme dévouée à la cause des démunis». Non sans souligner que plus de 4000 kits scolaires seront distribués aux élèves par son département. Quant au maire de Treichville, le ministre François Amichia, il a aussi salué les nombreuses œuvres caritatives de Mme Dominique Ouattara. Membre du Coges, Athanase Adopo a dit sa profonde gratitude à la donatrice pour ce geste. Porte-parole des écoliers, Victoire Habibatou Sy a présenté la cartographie de son établissement, qui compte 4439 élèves, répartis dans 12 écoles primaires et 2 écoles maternelles.