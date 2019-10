Cote d'Ivoire: 2ème édition des rencontres de la Caidp - Pr Ouraga Obou se prononce sur l'accès à l'information et la bonne gouvernance

Engager un débat participatif et inclusif sur l'accès à l'information d'intérêt public. Egalement, mettre cela en lien avec la question de la bonne gouvernance.

Ce sont, entre autres objectifs visés par la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics (Caidp), en organisant, ce matin au siège du Conseil national des droits de l'Homme (Cndh) à Cocody-Les Deux-Plateaux Vallon, la 2ème édition de sa tribune "Les rencontres de la Caidp". Avec pour thème « Accès à l'information et bonne gouvernance», la rencontre sera marquée par un exposé du Professeur Boniface Ouraga Obou, membre du Conseil de la haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg).

Par le truchement de son exposé, l'une des figures emblématiques du droit en Côte d'Ivoire, Pr Ouraga Obou, à travers les deux articulations de sa communication, démontrera, d'une part, comment l'accès à l'information apparait comme un outil de promotion de la bonne gouvernance et, d'autre part, en quoi la bonne gouvernance se pose comme un facteur d'amélioration de l'accès à l'information. Naturellement, il fera référence à l'article 18 de la Constitution qui stipule que «les citoyens ont droit à l'information et à l'accès aux documents publics dans les conditions prévues par la loi». Il le fera pour l'article 3 de la loi sur l'accès à l'information qui dispose que « toute personne physique ou morale a droit d'accéder, sans discrimination, à des informations d'intérêt public et documents publics détenus par les organismes publics».

Indubitablement, le président de la Caidp, l'émérite journaliste, Kébé Yacouba, prendra à témoin les participants sur les enjeux de l'existence et les missions de l'autorité administrative indépendante qu'il dirige. Surtout, il donnera un aperçu des multiples actions de visibilité de la Caidp et celles de vulgarisation de la loi N° 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public.

La dernière activité en date, de la Caidp, reste la commémoration, le 28 septembre dernier, de la Journée internationale de l'accès à l'information universelle à Daloa, après une caravane de l'accès à l'information d'intérêt public qui a parcouru, avant Daloa, les localités de Man et Duékoué. Tout au long de ce périple, les experts de la Caidp ont sensibilisé et formé les agents de l'administration, des collectivités, les autorités coutumières et les populations sur l'accès à l'information. Il est bon de noter que le Réseau des journalistes pour l'accès à l'information (Rejaip-ci) était l'invité spécial de la Caidp aux activités de Daloa.