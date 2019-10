Ile Maurice: Tamarin - Le trail selon Miguel d'Hotman

Miguel d'Hotman, 58 ans, est un habitué de trails. Il vient de décrocher la première place au Ferney Trail dans la catégorie vétérans. Rencontre.

C'est un passionné des trails. Miguel d'Hotman a fait plusieurs parcours pendant ces dernières années. Il a pris part au Ferney Trail, qui a eu lieu le dimanche 29 septembre. Il a parcouru dix km en deux heures, ce qui lui a permis de décrocher la première place parmi 155 coureurs.

Cet ancien réceptionniste à St-Aubin, qui est célibataire, compte 43 ans d'expérience dans cette discipline sportive. Il s'entraîne les lundis, mercredis et vendredis pour se maintenir en forme. Le trail, selon les dires de Miguel d'Hotman, permet aux individus de jouir d'une bonne santé mentale et physique. L'âge n'est pas un problème. Bien qu'il approche de la soixantaine, notre interlocuteur arrive à faire de longs parcours. Il doit cela aux entraînements qu'il n'a jamais manqués.

Le gagnant du Ferney Trail dans la catégorie vétérans confie que cette discipline devient plus en plus populaire à Maurice. «Dans le passé, c'était davantage les étrangers qui participaient aux trails. Toutefois, aujourd'hui, les Mauriciens, y compris les jeunes, commencent à voir les choses différemment et leur participation est plus grande.» L'habitant de Tamarin ajoute que de plus en plus de filles et même des mères y prennent part.

Miguel D'Hotman laisse entendre toutefois que c'était sa dernière année de participation aux trails. Il estime qu'il est l'heure de céder la place aux jeunes. Il raconte s'être beaucoup amusé lors de ces courses. «J'ai beaucoup couru et cela, pendant des années et des années. À présent, je veux que ce soit les jeunes qui commencent à courir. Il y a plusieurs trails étalés sur une année et rien n'empêche les autres de faire comme moi.»

Notre interlocuteur ajoute aussi qu'il souhaite coacher des jeunes afin de les préparer aux trails. Autrement, il passe son temps libre avec ses parents. Ses autres passions sont la pêche, le jeu d'échecs et le sport hippique.

Astuces pour débutants

Pour pouvoir parcourir les différentes pistes de trail, il faut avoir beaucoup de patience, de détermination et une pincée de bonne volonté. Dixit Miguel d'Hotman. Pour commencer, l'aspirant coach déclare qu'il faut s'entraîner sérieusement et régulièrement. Il faut aussi alimenter son organisme avec des vitamines. Avant de commencer l'entraînement, il faut manger léger. Les matins, il faut se mettre au jogging et surtout travailler les jambes, le dos et les hanches. Au niveau de la tenue vestimentaire, il recommande le port de chaussures de course. Pour éviter les piqûres de moustiques, il conseille de porter de longues chaussettes.