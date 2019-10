Sénégal: Thiès - 400 jeunes footballeuses célèbrent la Journée internationale de la jeune fille

Thiès — Quatre-cent jeunes filles issues d'établissements scolaires de quatre communes du département de Thiès, bénéficiaires d'un projet de promotion du leadership des filles par le football, ont été mobilisées vendredi autour d'activités sportives, à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille, coïncidant avec le coup d'envoi de la deuxième année dudit projet.

Les filles ont été regroupées au Centre national d'éducation populaire et sportif (CNEPS) de Thiès, autour d'activités sportives, notamment le football.

Le Projet pour l'épanouissement et le leadership des filles au Sénégal, financé par Plan International et lancé en novembre 2008 pour deux ans, est exécuté dans 20 établissements du moyen secondaire des communes de Notto, Ngoundiane, Ndiéyène Sirakh et Tassette, dans le département de Thiès.

L'académie et l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Thiès, ainsi que la "Boutique de droit" et l'Associaition Ladies' Turn, sont partenaires de cette initiative.

Ces quatre communes ont été choisies pour l'exécution de ce projet visant l'épanouissement et le leadership des jeunes filles, notamment à travers la pratique du football.

Le projet ambitionne de contribuer, d'ici juin 2020, à "créer un environnement propice pour accompagner les filles et les garçons dans leur voyage vers l'égalité de genre", avait indiqué lors de son lancement Sokhna Ami Lô Guissé, en charge de sa mise en oeuvre.

Au total, 570 filles et 230 garçons sont les "bénéficiaires directs" du projet, qui, à une plus grande échelle, s'adresse à 6.000 personnes issues de 1.200 ménages des quatre communes concernées.

"L'innovation de ce projet est la pratique du football par les jeunes filles", avait relevé Mme Guissé, ajoutant que le football, considéré comme l'une des disciplines sportives "les mieux cotées", est un cadre fédérateur, pouvant permettre d'échanger sur les meilleures pratiques et de "renforcer l'estime de soi" chez les filles.

La rencontre est axée sur le thème de "la représentation des filles sportives dans les médias", une occasion pour les filles d'appeler au respect des engagements pris en faveur du respect des droits des filles depuis deux décennies.

Des autorités académiques et sportives avaient pris part à la rencontre, marquée entre autres par des exercices des joueuses sur le terrain.