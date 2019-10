Tunisie: Ariana-Présidentielle - Nabil Karoui promet de réduire la pauvreté

Ariana — Le candidat du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui, au deuxième tour de l'élection présidentielle, prévue ce dimanche, s'est engagé à réduire la pauvreté et à lutter contre la délinquance et les actes de violence que connaissent plusieurs quartiers populaires au gouvernorat de l'Ariana.

Lors d'un meeting populaire, tenu vendredi, dans la ville de l'Ariana, il a promis notamment d'œuvrer pour la réalisation du développement et la création des emplois en drainant des investissements intérieurs et extérieurs.

Le candidat a souligné également la nécessité de venir en aide aux catégories vulnérables et familles nécessiteuses ainsi que d'encourager les jeunes à l'innovation et la création de richesses en soutenantles Starts-up et les petits projets à haute valeur ajoutée.

Plusieurs partisans et citoyens de l'Ariana ont assisté à ce meeting où de nombreux slogans pro-Karoui ont été scandés.

Par ailleurs, à la place de Sala, au centre de l'Ariana, des accrochages et altercations ont été enregistrés entre les partisans de Nabil Karoui et Kaïs Saïed, à cause de la distribution des tracts électoraux des deux candidats dans le même endroit, ce qui a nécessité l'intervention des forces de sécurité pour apaiser la tension et calmer la situation.