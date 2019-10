Sénégal: L'UNAPAD ouvre un bureau régional à Kaffrine

Kaffrine — L'Union nationale pour la promotion de l'agriculture durable (UNAPAD) a ouvert, vendredi, une antenne dans la région de Kaffrine (centre), en vue de renforcer les acquis dans les filières de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement dans cette localité, a constaté l'APS.

"Nous voulons renforcer et mettre en valeur les acquis des politiques de l'Etat dans les filières de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. L'UNAPAD tend vers une agriculture durable et familiale en participant à l'atténuation du réchauffement climatique et à la préservation de l'environnement de nos ressources naturelles", a expliqué le président de l'antenne régionale de ladite association, Sadimb Cissé.

Il s'exprimait en marge de la cérémonie d'installation du bureau régional de l'UNAPAD à Kaffrine, en présence du gouverneur de Kaffrine, Jean Baptiste Coly.

Le directeur régional du développement rural (DRDR) de Kaffrine, Samba Ndao Tall, des élus locaux et des organisations paysannes ont également pris part à la manifestation.

Selon lui, la promotion de l'agriculture durable est un concept que l'UNAPAD prônait "pour essayer de rénover l'agriculture et l'élevage pour une bonne production de ces filières".

"Nous voulons que le paysan soit autonome en intrants et tend vers une diversification des cultures (maraîchage, horticulture, arboriculture), un élevage intensif et la régénération des parcelles cultivables et le reboisement des forêts", a expliqué M. Cissé, indiquant que sa structure vise 15.000 membres dans chaque région du Sénégal.

Pour le gouverneur de Kaffrine, Jean Baptiste Coly, l'UNAPAD " va aider la région de Kaffrine à atteindre certains objectifs dans les domaines de l'agriculture et l'élevage".

"Avec l'UNAPAD, la politique de distribution des semences pourra changer. Cette organisation pourra pousser les paysans à se prendre de plus en plus en charge en semences", a dit le gouverneur de Kaffrine.