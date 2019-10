Tunisie: Aviron - JO-2020 (TQO) - Le double tunisien Ettayeb-Krimi (double skull dames) qualifié aux JO-2020

Tunis — La paire tunisienne composée de Nour El Houda Ettayeb et Khedija Krimi a assuré sa qualification pour le tournoi d'aviron des Jeux olympiques de Tokyo-2020, en remportant la finale du double skull poids léger (dames) du Tournoi de Qualification Olympique, disputée samedi sur le plan d'eau du Lac de Tunis.

Ettayeb et Krimi ont été les premières à franchir la ligne d'arrivée devant les Algériennes Amina Rouba et Nawal Chayali (2e) et les Egyptiennes Sarra Barka et Housa Mansour (3e).

Toutefois, le duo tunisien Ghaith Kadri et Mohamed Khalil Mansouri n'a pas réussi à se qualifier pour le tournoi olympique après avoir terminé à la deuxième place du 2000 m (double skull poids légers hommes) derrière les Algériens Kamel Ait Daoud et Sidi Ali Boudina. La troisième place est revenue à la paire égyptienne Mohamed Kouta et Ahmed Abdelaal.

Par ailleurs, le rameur tunisien Mohamed Ettayeb (2000 m skiff hommes poids léger) a raté la qualification au tournoi de Tokyo en se classant troisième derrière l'Egyptien Abdelkhalek Elbanna et le Zimbabwéen Peter Purcell.

De son côté, Sarra Zammali a échoué à figurer parmi le trio de tête en se contentant de la 5e place du 2000 m skiff dames, épreuve dominée par la Namibienne Make Diekman (1ère), l'Algérienne Nihed Ben Chedly (2e) et la Zimbabwéenne Lieben Dickens (3e).

Dans le tournoi de qualification aux jeux paralympiques de Tokyo-2020, le Nigérian Kingsley Okoroafor a décroché l'unique billet pour Tokyo en terminant en tête de la course d'aviron simples (handicapés bras et épaule), devant le Tunisien Maher Rahmani et le Soudanais Abdelaziz Mohamed. Chez les dames de la même catégorie, la première place est revenue à la Kenyane Asiya Sururu qui a laissé derrière elle la Nigériane Mary Alayode et la Tunisienne Lobna Jardy.