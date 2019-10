Ile Maurice: MMM - Moolna, Allymun, Hosseny, Gunny et Avinaash Munohur confirmés

Les cinq candidats dont le nom n'avait encore confirmé par le comité central du Mouvement Militant Mauricien (MMM) sont désormais connus. Paul Bérenger leader du MMM en a fait état lors d'une conférence tenue ce samedi à l'hôtel Hennessy Park, à Ébène.

Ces cinq candidats sont Nabil Moolna, ex-journaliste et avocat et Reza Gunny, ex-maire de Quatre-Bornes au no 2, Fawzi Allymun au no 3, Fazlek Hosseny, ex-maire de Vacoas/Phoenix au no 15 et Avinash Munhohur nouvelle tête au MMM et détenteur d'un doctorat sur la politique de la Sorbonne.

Ces noms viennent s'ajouter aux 55 autres qui seront proposés pour approbation à l'assemblée des délégués, instance suprême dans l'organigramme du MMMM. Cette réunion aura lieu ce dimanche matin au Plaza, Rose-Hill.