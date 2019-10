Cote d'Ivoire: Bingerville/Infrastructure - Le village-quartier Gbagba désormais mieux éclairé

Le Village-quartier Gbagba de l'ancienne capitale coloniale est désormais mieux éclairé. La remise officielle de l'ouvrage a été effectuée par le député-maire Issouf Doumbia, le 11 octobre 2019, à Bingerville.

Cette opération qui a nécessité la pose de 47 poteaux électriques supplémentaires, s'évalue à 55 millions de francs Cfa, selon le premier magistrat de cette commune. Ces lampadaires ont été implantés dans les trois secteurs dudit village, notamment à Fao, Baoulé et cailloux.

Pour le premier magistrat de la ville, cet ouvrage est la concrétisation d'une promesse de campagne visant à apporter le développement dans ce quartier considéré comme précaire. " Pendant la campagne électorale, je vous avais promis m'occuper de mon village. C'est ce travail que nous entamons ainsi", déclara-t-il.

Dans la même veine, le député-maire a encore promis la construction prochaine d'un marché moderne. Non sans avoir demandé à la chefferie et aux populations de faciliter ce travail de modernisation. " Bientôt, nous allons réaliser un marché ici. Mais ce projet et les autres qui suivront, toucheront des familles. Nous les rassurons déjà qu' un plan de relocalisation est prévu. Cependant, nous comptons sur la chefferie, pour nous proposer le site qui conviendra pour cet ouvrage", a-t-il souligné.

Après avoir exprimé leur infinie gratitude pour ces projets dont ils bénéficient, le chef du village Idrissa Fofana, a promis jouer sa partition avec ses administrés, afin d'aider le conseil municipal dans cette entreprise de développement. " Il est une chose de promettre et il est une autre de tenir cette promesse. Merci monsieur le député-maire de tenir vos promesses. Cela fait 10 ans que notre village n'a pas bénéficié d'investissement. Nous mettrons tout en œuvre pour vous aider à nous aider", rassura-t-il ses hôtes.

Suite à certaines communications sur les réseaux sociaux, relatives au délaissement de ce village-quartier par les élus, le député-maire a lancé un appel d'apaisement à l'endroit de la jeunesse. " Calmez-vous mes frères et sœurs. Nous n'avons pas et nous ne pouvons pas oublier Gbagba", a-t-il indiqué. Cette cérémonie s'est achevée par une visite guidée de ces rues éclairées qui devraient désormais être plus sûres, la nuit.