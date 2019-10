Algérie: Belmadi pour le site de la FIFA - "Notre 1er objectif est de nous qualifier pour Qatar 2022"

Alger — Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Djamel Belmadi, a fixé comme objectif la qualification aux mondiaux-2022 de Qatar, soulignant que "l'Algérie à un rang à tenir en tant que champions d'Afrique et pour cela il faut se battre pour atteindre la phase finale".

"Notre premier objectif est de nous qualifier pour Qatar 2022. La compétition préliminaire sera difficile, longue et semée d'embûches, mais nous avons un rang à tenir en tant que champions d'Afrique. Il va falloir se battre pour atteindre la phase finale. Je m'attends à vivre des choses compliquées et extraordinaires tout au long du voyage.", a déclaré Belmadi dans une interview accordée au site FIFA.com.

Le sélectionneur national est revenu sur le trophée de champion d'Afrique ramené d'Egypte le mois de juillet dernier, mais aussi sur sa présence parmi les nominés pour le titre The Best- Entraîneur de la FIFA pour le football masculin et les prochaines qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA.

Répondant au secret de son assurance en répondant aux journalistes lors de la toute première conférence de presse: "Je vais aller en Egypte et je vais ramener la Coupe d'Afrique", le nouveau "Special One african" a affirmé qu'il fallait envoyer un message positif aux joueurs, les motiver, tout en fixant des objectifs.

Le sélectionneur national n'a pas manqué de citer l'excellente prestation de Riyad Mahrez et son superbe coup franc à la dernière minute de la rencontre face au Nigéria. "Riyad a assumé ses fonctions avec beaucoup d'élégance. C'est un membre important du groupe et un élément incontournable en attaque. Il a marqué et il a répondu présent dans des moments difficiles. Nous avons découvert une star qui mérite notre admiration".

Pour Belmadi, des joueurs comme Ismaël Bennacer, Djamel Benlamri, Aïssa Mandi, Rais M'Bolhi, Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah ont aussi joué un rôle dans notre sacre, comme tous les autres.

Et de terminer : "Participer à la Coupe du Monde n'a rien d'une évidence. Si nous atteignons la phase finale, nous ferons tout pour ne pas nous contenter d'un rôle de figuration au Qatar. Mais avant ça, il faut cultiver notre culture de la gagne pour rester dans le Top 5 africain du Classement FIFA. C'est important car le tirage au sort dépendra en partie de notre position.", a conclu le 4e meilleur entraîneur au monde.