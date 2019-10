Cote d'Ivoire: Journée internationale de la jeune fille - La Présidente du CNDH engage ses filleules à être toujours des modèles

La Côte d'Ivoire à l'instar de nombreux pays du monde à célébrer, le 11 octobre 2019, la journée internationale de la jeune fille.

Dans les locaux du Conseil national des droits de l'homme (Cndh), à Abidjan-Cocody, 2Plateaux les Valons, Mme Namizata Sangaré a souligné que cette célébration vise à « mettre en lumière les besoins des filles et à répondre aux défis auxquels elles font face ».

Elle a engagé ses filleules à être toujours des modèles. Mais avant, elle a tenu a salué cette initiative de l'association Peace In Campus, un regroupement de jeunes étudiantes qui l'ont coopté comme marraine de cette journée. Poursuivant, elle a affirmé que cette célébration vise également à les aider à se forger un leadership pour combattre les inégalités et favoriser leur autonomisation économique.

Abordant le thème de cette journée qui s'articule autour du thème : « Les filles, une force libre et inarrêtable », la présidente du Cndh a soutenu que cela traduit bien les « attentes et la reconnaissance de tous les accomplissements réalisés » en faveur des filles. Et cela depuis l'adoption le 15 septembre 1995 de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing et de la Convention relative aux droits de l'Enfant. Cette déclaration a rappelé Mme Sangaré, invite les Etats à « prendre toutes les mesures voulues pour éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des petites filles ainsi que les obstacles à l'égalité des sexes et à la promotion des femmes et du renforcement de leur pouvoir d'action ».

Il faut souligner qu'à l'occasion de cette journée un tournoi de football féminin doté du trophée « Namizata Sangaré pour la promotion des droits des jeunes filles », s'est déroulé au stade de l'Université Félix Houphouët-Boigny. « Prenez vos études à cœur, privilégiez le travail et l'excellence, participez à l'innovation et à la technologie ; soyez les meilleures de votre génération », a exhorté Mme Sangaré qui avait à ces côtés, le président du Centre national des droits de l'homme du Libéria.