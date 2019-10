Guinée: Manifestation du 14 octobre - La PNAPIC exprime son désenchantement

La Plateforme Nationale de Participation et d'Initiative Citoyen (PNAPIC) a exprimé samedi 12 octobre 2019 sa position sur la déclaration du FNDC relative à la manifestation de rue programmée le 14 octobre 2019.

La déclaration lue lors d'une conférence de presse par l'un des membres de cette plateforme, Ibrahima Balaya Diallo a indiqué qu'ils attirent l'attention de tous les acteurs politiques et sociaux face aux enjeux qui se dessinent et qui à terme pourraient déstabiliser le vivre ensemble du pays.

« Au-delà des antagonismes et des adversités nous invitons à la sagesse et à la retenue et que triomphent les idées car nous pensons qu'il faut refonder la politique à travers un esprit citoyen et qui dit esprit citoyen dit sauvegarde de la paix sociale de la concorde et de l'unité nationale », a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, la PNAPIC a dénoncé avec force les discours va-t'en guerre qui ne favorisent ni le dialogue ni la compréhension entre les différents acteurs de la vie sociale et politique de la Guinée.

Par la même occasion, elle a rappelé que la violence surtout dans un contexte social très difficile n'engendrera que désolation et frustration.

« La PNAPIC constate avec amertume qu'il y a une certaine classe politique et sociale qui ne cherchent pas à rassembler et qui s'appuie que sur des éléments de division pensant qu'une situation de chaos leur serait favorable », a souligné M. Diallo.

Plus loin, cette plateforme de la société civile a suggéré à ce que l'état reconnaisse à tous les acteurs politiques et sociaux le droit de manifester ou de ne pas être d'accord avec une quelconque décision mais que tout soit fait dans un esprit républicain.

« La PNAPIC appelle tous les citoyens de tous bords à adopter un comportement républicain et ne pas être dupe que ce n'est pas en usant de la violence qu'on parviendra à abattre un adversaire mais en comprenant ses mécanismes qu'on parviendra à ne pas le subir et cela passe par le dialogue et la discussion », a-t-il souhaité dans sa déclaration.

Avant que cette plateforme ne tienne cette déclaration à la maison de la presse de Conakry, des membres du Front National pour la Défense de la Démocratie (FNDC) ont été arrêtés ce samedi pendant ceux-ci s'apprêtaient à animer conférence de presse sur le même lieu, pour faire le point sur les manifestations du 14 octobre 2019.