Algérie: Tournoi international ITF de Tennis de Mostaganem - Abibsi s'incline en finale

Mostaganem — Le tennisman algérien Mohamed Ali Abibsi, s'est incliné devant le Polonais Borys Zgola en deux sets, en finale du tournoi international de tennis ITF juniors, clôturé samedi au complexe sportif « les raquettes » de Mostaganem.

Le Polonais a dominé le premier set 6-1, avant de s'imposer facilement au second 6-0.

Il s'agit du deuxième titre de Zgola en Algérie cette saison après son sacre devant son compatriote Maciej Kos en deux sets, lors du tournoi international ITF Juniors "Batiche Saidi", disputé, du 29 au 05 octobre, au Tennis club de Sidi-Fredj (Alger).

Chez les filles, la Marocaine Laouni Aya a battu la Tunisienne Boubekeur Wiam par deux sets (2-6 et 3-6).

En finale du double garçon, le duo polonais Borys Zgola et Kos Maciej a battu la paire Tunisienne Abderrahmane Wissam et Benabdelouahad Madjdi par deux sets (3-6 et 5-7).

En double filles, la paire Marocaine Laouni Aya et Naceri Manal a battu la Française Bathellier Lea et la Britannique Khadiri Noura sur le score de 2 sets à zéro (6-3 et 6-3).

La cérémonie de clôture de ce championnat, inscrit dans le cadre du calendrier de la Fédération internationale de tennis (ITF) et de la Fédération algérienne de tennis (FAT), s'est déroulée en présence du ministre de la jeunesse et des sports, Raouf Salim Bernaoui, des autorités locales et du président de l'instance fédérale Mohamed Bessaad.

Ce tournoi international ITF, organisé du 8 au 12 octobre, a réuni 60 joueurs et joueuses de 13 pays : l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, la France, l'Angleterre, la Hongrie, la Belgique, la Pologne, le Portugal, l'Italie, le Canada et 'Australie.