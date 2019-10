Algérie: Tipasa - Conférence internationale lundi sur le traitement de l'eau

Tipasa — Les technologies de traitement durable de l'eau et de l'environnement seront lundi prochain au centre d'une conférence internationale organisée à l'Unité de développement des équipements solaires (UDES) de Bou Ismail (Tipasa), a indiqué samedi le président du comité d'organisation de cette rencontre, Dr. Mohamed Abbas dans un communiqué.

Selon Dr. Abbas, également chercheur à l'UDES, les participants (experts algériens et étrangers du domaine) à cet événement scientifique, de trois jours, aborderont plusieurs axes liés notamment au "dessalement d'eau de mer", "réutilisation des eaux traitées", "le rôle des énergies renouvelables", et "impacts socio-financiers et environnementaux", est-il signalé dans le document.

L'opportunité, qui réunira également des étudiants, enseignants et chercheurs du domaine de tout bords, donnera, aussi, lieu à la présentation des "dernières études et nouveautés en matière de traitement des eaux et des énergies renouvelables", est-il précisé de même source.

La rencontre est organisée à l'initiative de l'UDES relevant du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), en collaboration avec le Groupe études et réalisations hydrauliques, la société Sonelgaz, l'entreprise nationale de charpente et chaudronnerie, et l'Agence thématique de recherche en sciences et technologie, aux cotés d'un nombre de sociétés privées.