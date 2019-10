Congo-Brazzaville: Coopération - L'UE disposée à appuyer le pays en matière des droits de l'homme

Les chefs de mission diplomatique de l'Union européenne (UE) dans le pays ont échangé, le 9 octobre à Brazzaville, avec la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), présidée par Valère Gabriel Eteka-Yemet. La question du renforcement des capacités de cette dernière a été au menu de l'entrevue.

Le plaidoyer fait par la partie congolaise s'est appesanti, entre autres, sur l'assistance pour l'acquisition d'un centre de documentation et d'archives, la formation en matière de communication institutionnelle et la mise en place d'une plate-forme de consultation et de dialogue entre les citoyens, les pouvoirs publics et la société civile.

Pour leur part, les diplomates de l'UE ont exprimé le vœu d'aider la CNDH à aller de l'avant dans le cadre de l'accomplissement de ses missions. Ils l'ont exhortée à faire preuve d'opérationnalité et d'efficacité en communiquant à l'ambassade de l'UE au Congo les rapports d'activités réalisées, notamment les sessions des assemblées plénières, les visites des centres de détention, des orphelinats et autres établissements abritant des personnes vulnérables, des statistiques des plaintes reçues...

Une fois munie de ces données probantes et illustratives, l'UE sera en mesure de faire un plaidoyer global en faveur de la CNDH à Bruxelles et auprès des autres capitales en tant que partenaire bilatéral. En attendant d'y arriver, le vœu de voir les experts des deux parties travailler ensemble pour définir les procédures et domaines de coopération a été émis.