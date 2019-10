Ethiopie: Récompense - Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019

Le prix a été attribué cette année, à Oslo, en Norvège, au Premier ministre éthiopien, artisan de la réconciliation avec l'Erythrée.

Le comité a salué "ses efforts en faveur de la paix et de la coopération internationale". Artisan de la réconciliation avec l'Erythrée, celui qui a mis fin à deux décennies d'une guerre qui a fait plus de soixante mille morts figurait sur la liste des favoris pour la prestigieuse récompense. Le prix vise également à "reconnaître tous les acteurs œuvrant à la paix et la réconciliation en Ethiopie et dans les régions d'Afrique de l'est et du nord-est", a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, qui a également souligné le rôle du président érythréen, Issaias Afeworki.

"La paix ne découle pas des actions d'un seul acteur. Lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed a tendu sa main, le président Afwerki l'a saisie et contribué à formaliser le processus de paix entre les deux pays", a-t-elle indiqué.

Ce prix est un coup de pouce bienvenu pour le plus jeune dirigeant africain, âgé de 43 ans, et au pouvoir depuis seulement dix-huit mois, qui fait face à une inquiétante flambée de violences intercommunautaires dans son pays, où des élections législatives sont censées avoir lieu en mai 2020.

Se disant "honoré" et "ravi", Abiy Ahmed a salué "un prix donné à l'Afrique". "J'imagine que les autres dirigeants d'Afrique vont penser qu'il est possible de travailler sur les processus de construction de la paix sur notre continent", a-t-il dit, lors d'une conversation téléphonique avec l'Institut Nobel. En 2018, le prix -une médaille d'or, un diplôme et une somme d'environ huit cent trente mille euros-, avait récompensé deux activistes de la lutte contre les violences sexuelles, le gynécologue congolais Denis Mukwege et la Yazidie Nadia Murad.