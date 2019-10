Madagascar: Approvisionnement en eau à Tana - La station d'Amoronakona bientôt opérationnelle

Ampandrianomby, Ambatomaro, Andraisoro ou encore Andoharanofotsy, quelques quartiers de la capitale malgache touchés par les problèmes d'alimentation en eau potable. Une situation qui commence à être de trop pour les Tananariviens.

D'ailleurs, certains n'ont pas caché leur mécontentement. Comme c'est le cas d' Andry R. « Les responsables auprès de la Jirama sont tenus de donner des réponses qui tiennent la route pour expliquer la situation de trouble d'alimentation en eau. Cette pénurie d'eau n'est plus acceptable ». Diverses causes sont avancées par la compagnie nationale d'eau et d'électricité pour expliquer la situation. Entre autres, la forte croissance démographique, le retard d'investissement et la capacité limitée pour la compagnie d'investir par ses fonds propres. Les effets du changement climatique ainsi que la faible capacité des stations périphériques à satisfaire les demandes et les besoins en eau sont également avancés. Par ailleurs, des mesures d'urgence ont été prises par la compagnie nationale.

Entre autres, l'équilibrage du réseau durant les heures creuses et la limitation des services pour la cité universitaire pour la zone Est (Ampandrianomby, Tsarahonenana, Ambatomaro, Andraisoro... ). Outre la mise en place de dispositifs de distribution d'eau par des citernes de 10.000 litres dans différents quartiers des cinq zones les plus touchées par la pénurie d'eau, la Jirama a fini - ce depuis une quinzaine de jours - par mettre en place une nouvelle station de production de 2400 m3/J. « Destinée à desservir Tana- Est dont une partie du Ve arrondissement, la nouvelle station devrait bientôt être en service » d'après une source proche du sujet. Par ailleurs, les travaux d'implantation de forage et de raccordement des conduites au système existant devraient également commencer pour les autres zones d'Antananarivo. Entre temps, la pénurie d'eau continue de plus belle à Antananarivo.