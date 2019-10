Madagascar: Education nationale - Trois nouveaux projets en cours

La ministre de l'Education nationale, Thérèse Volahaingo aux côtés des responsables de Vivo Energy Madagascar lors d'une conférence dans la salle de conférence du MENETP Anosy.

Les récentes informations obtenues auprès du ministère de l'Education nationale et de l'Enseignement technique et professionnel laissent penser que ce secteur est en plein épanouissement en ce moment. En effet, avant-hier encore, le MENETP vient de signer une convention de partenariat avec Vivo Energy Madagascar pour la réalisation de trois projets. Le premier projet concerne la réhabilitation de la bibliothèque du CEG Ambohipo. Le second s'attellera à la mise en place d'un jardin pédagogique ou l'aménagement d'un espace vert accompagné d'un club vert et d'un don de matériels de jardinage pour l'école primaire publique d'Ambohipo. Et pour la troisième réalisation, elle consiste en une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière auprès de 20 EPP de la RN2, d'Ambohimangakely à Moramanga. Pour cette troisième partie, les enfants bénéficieront d'une sensibilisation sur les règles à suivre en tant que piétons.

Rappelons que la mise en place de ces projets entre dans le cadre de la responsabilité sociétale de Vivo Energy, le distributeur des carburants et lubrifiants Shell à Madagascar. « Forte de sa vision commune de l'éducation avec le ministère de l'Education nationale, Vivo Energy Madagascar a soutenu ces trois projets car ils s'inscrivent dans la politique de responsabilité sociale de l'entreprise et ont pour objectif l'épanouissement de nos jeunes à travers la créativité et un environnement scolaire adapté » selon le Directeur général de la société, Mondher Bouhouche.