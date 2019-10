Madagascar: La Pro League lancée !

Une grande nouvelle pour le football malgache. La prochaine saison sera marquée par une autre compétition pour les 12 meilleurs clubs locaux, baptisée Pro League.

La Pro League est une compétition de football senior phare à Madagascar regroupant les 12 meilleurs clubs locaux. Une initiative de l'association des Clubs de Football Elite de Madagascar (CFEM) en collaboration avec la Fédération Malgache de Football. Une signature de convention a été faite entre les deux présidents, Raoul Arizaka Rabekoto et Arno Steenkist hier à l'Hotel Pietra Analakely.

Ce Championnat élite national amènera le football malgache vers le monde professionnel. Les clubs qualifiés sont les huit clubs qui ont fait partie de la Division Elite de la saison 2018/2019, à savoir les Fosa Juniors FC, l'AS Adema, la CNaPS Sport, le Zanakala FC, le 3FB Toliara, l'AS Jet Mada, le FCA Ilakaka et l'Ajesaia. Les quatre clubs qui vont compléter la liste sont le Tia Kitra et le Club M. Ces derniers ont été promus pour avoir fini 1er et 2nd de la Division. Enfin l'Elgeco Plus et le COSFA qui ont été les mieux positionnés dans le classement pondéré des clubs d'étalant sur cinq saisons depuis 2015. « L'organisation et la planification générale seront prises en main par l'Association des clubs. Les équipes devront désormais répondre aux critères et normes internationaux notamment sur les aspects structurels et fonctionnels. Les entraîneurs seront également tous qualifiés (Licence A CAF, dérogation Licence B CAF). Les arbitres désignés à officier aux matches de Pro League à CFEM sont inscrits dans la liste des arbitres élites » a fait savoir le Secrétaire général de CFEM, Mirado Rakotoharimalala. Il a été convenu que la FMF délègue l'organisation de Pro League pour un mandat de quatre saisons notamment jusqu'en 2023.

La compétition débutera ce samedi 26 octobre 2019 et prendra fin le 21 juin 2020. Pour cette nouvelle saison, l'association proposera aux férus du ballon rond six rencontres par journée, soit 132 rencontres au total. D'ailleurs, plus de 600.000 spectateurs seront attendus durant les vingt-deux journées dans les six grands terrains que sont le Stade Mahamasina, le Stade Rabemananjara, le Stade de la CNaPS Vontovorona, le Stade Elgeco Plus By-Pass, le Stade Municipal de Toamasina ou Barikadimy, le Stade Moderne Ampasambazaha et le Stade Maître Kira Toliara. Certains matches seront diffusés en direct sur les réseaux sociaux.

« Sous l'impulsion de la FMF, Pro League entre dans le cadre du projet présidentiel pour promouvoir le sport malgache et le football en particulier qui a bénéficié d'un bel élan après la CAN 2019. Dans tous les cas, cet événement mènera le football malgache sur la bonne voie pour la professionnalisation de la discipline. Ainsi, il est attendu que les joueurs puissent profiter de cette nouvelle structure pour rehausser à moyen et long terme leurs niveaux respectifs afin que les équipes nationales de football puissent optimiser leurs performances », a avancé le Secrétaire général.