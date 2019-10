Madagascar: Volley-ball - Championnats jeunes - Les équipes féminines de la GNVB en demi-finales

Va pour les demi-finales pour les catégories U16 garçons, filles et U20 filles ce jour au Gymnase de Mahajanga.

Les journées se suivent et se ressemblent pour les équipes de la Gendarmerie nationale Volley-ball (GNVB) à la Coupe de Madagascar jeunes qui se dispute actuellement à Mahajanga. En U16 et U20 filles, les représentantes de la GNVB ont toutes validé leur ticket pour le dernier carré de ces joutes nationales prévu pour ce week-end.

Dans la catégorie U16 filles, l'équipe de la GNVB réalise un sans-faute avec quatre victoires sur autant de sorties. Les filles seront opposées aux joueuses de CCVB. Chez les U20 filles, la troupe à Aniah, Kanto et compagnies ont signé leur cinquième victoire d'affilé hier face aux joueuses de CCVB Analamanga par 3 sets à 0. Elles ont enlevé le premier set par 25 à 21 malgré une belle résistance de Stéphanie et ses camarades. Bien rentrées dans le jeu, les protégées de Christian n'ont pas eu de difficulté à remporter le second set par 25 à 16. Au troisième set, même si les jeunes gendarmettes ont mené au point, elles ont été vite rattrapées par leurs adversaires. Elles ont tour à tour pris les commandes du troisième set, mais, en ratant souvent leur service, les filles du CCVB craquent et offrent la victoire finale à la GNVB par 25 à 22.

Elles sont sur la voie la royale et valident leur ticket pour les demi-finales. GNVB sera aux prises de Stef'Auto de Toamasina. Dans le match opposant, EVB Ihosy à MAMI VB d'Atsinanana, les Tamataviennes se sont imposées au tie-break après presque deux heures de jeu, (25-10,25-19,12-25,19-25 et 7-15). Les deux équipes qui sont désormais éliminées de la compétition en encaissant trois et deux défaites respectives . Les derniers matches de poule se disputeront ce jour pour les U20 garçons. Les finales des catégories jeunes U16, U20 filles et garçons se disputeront demain. Les seniors entreront en action également demain où les tickets pour la Coupe des Clubs Champions de la Zone 7 seront en jeu.