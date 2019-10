Cote d'Ivoire: Programme social & inclusive business camp - Des entrepreneurs ivoiriens décrochent une bourse complète

Trois entrepreneurs ivoiriens ont décroché une bourse complète pour rejoindre l'aventure pour le Programme Social & inclusive business camp (Sibc2019) à Marseille, en décembre 2019. C'est à l'issue de cette rencontre ponctuée par des tables rondes et un concours qui a eu lieu, le 10 octobre, à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, dans le chic quartier de Cocody, que ces entrepreneurs ont été cooptés.

Le programme Sibc, porté par le groupe Agence française de développement (Afd), permet à des entrepreneurs en croissance d'accélérer leur passage à l'échelle. Il s'intègre à l'initiative Choose Africa, qui concrétise la volonté de la France de soutenir l'entrepreneuriat africain, explique un communiqué de l'Afd dont nous avons reçu copie.

Depuis sa création en 2017, le Sibc accompagne, dans leur dynamique d'accroissement, des entreprises « matures, portant des projets innovants à forts impacts sociétaux en Afrique ». C'est un programme hybride qui consiste en : quatre mois de formation et coaching à distance via une plateforme d'e-learning et un coaching personnalisé, une semaine de Bootcamp intensif à Marseille pour se préparer à rencontrer des investisseurs.

A cela, s'ajoute l'intégration au sein d'une communauté active et ambitieuse qui favorise l'échange de bonnes pratiques et le partage d'expériences entre les participants et les mentors sur le long terme. En deux éditions, le Sibc a réuni 90 entrepreneurs de talent, venus de 25 pays d'Afrique différents, au sein d'une communauté apprenante active et dynamique. Ils sont aujourd'hui des éléments moteurs des écosystèmes de l'entrepreneuriat social en Afrique. Au-delà d'un accompagnement, l'Afd met à disposition de ces acteurs de transition ses moyens et ses réseaux.

L'année prochaine, le Sibc se déploiera pour la première fois dans plusieurs pays d'Afrique dont la Côte d'Ivoire. A vocation régionale, comme le soutient l'Afd, le Sibc d'Abidjan permettra d'accueillir une vingtaine d'entrepreneurs pour affiner avec eux leur modèle et préciser leurs besoins de financement. Les plus matures rejoindront l'édition annuelle du Sibc en France et seront invités à représenter leur écosystème tout en bénéficiant d'un accompagnement rapproché pour préparer leur levée de fonds.