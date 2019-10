Ile Maurice: Elections générales - Rezistans ek Alternativ dévoile huit de ses candidats

Le mouvement Rezistans ek Alternativ a validé huit candidats sur les 20 qui seront en lice lors des prochaines élections du 7 novembre. Ainsi, l'on retrouve dans la circonscription no 1, Michel Chiffonne. Dans la circonscription no 2, Dany Marie. Puis au no 8, c'est Veena Dholah qui sera de nouveau candidate.

Dans la circonscription no 11, Devianand Narrain aura de nouveau la chance de se défendre. Ashok Subron restera au no 13. Par ailleurs, Stefan Gua sera dans la circonscription no 14, au no 16, l'on retrouve David Sauvage. Et finalement au no 18, c'est de nouveau Kugan Parapen qui défendra l'emblème du papillon.

Pour Kugan Parapen, le choix d'aligner 60 candidats a déjà été évoqué mais au final, le mouvement de gauche a préféré opter pour mettre 20 candidats dans les 20 circonscriptions du pays. «Nous demandons au peuple de bien réfléchir avant de voter, surtout de ne pas voter en bloc. Avec plus d'une soixantaine de partis qui se sont enregistrés et en attendant le 22 octobre prochain où les indépendants viendront s'aligner, on constate que le peuple aura un vaste choix, donc ils devront bien choisir. »

De son côté, Stefan Gua attend le jugement en cour suprême avant de s'aventurer. «Si la Cour n'arrive toujours pas tranché après le 22 octobre, date du nomination Day, on se réserve le droit d'aller contester les résultats de ces élections.»

Ce dernier se pose encore la question sur l'utilité d'avoir dissout aussi rapidement le Parlement. «Pravind Jugnauth n'a même pas pris en compte les examens!», soutient Stefan Gua.