Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Rien n'est acquis»

Il fait montre de prudence. Le leader de l'Alliance Morisien, Pravind Jugnauth, estime que rien n'est encore acquis en ce qui concerne les prochaines élections générales, même si certains des candidats MSM affirment que «kot [mwa] tou korek»...

S'adressant aux membres du comité central et aussi aux candidats de l'alliance MSMML hier samedi 12 octobre au Sun Trust, Pravind Jugnauth a utilisé un jargon footballistique pour dire que même si on a la possession du ballon plus que l'adversaire, le plus important, c'est de scorer. «Et on doit scorer un, deux et trois buts !» s'est-il crié.

Par contre, plus tard, répondant à une question de la presse, Pravind Jugnauth a indiqué qu'il y a une bonne réception de la part du public sur le terrain. Mais «pa zis sa ki fer gagn eleksion. Bizin soutien gran mas».

À une autre question de la presse sur la vidéo de Top TV autour du film Serenity, le Premier ministre a souligné que si celle-ci veut être l'agent du PTr, c'est son droit. «Mais si TopTV pense qu'il y a maldonne, qu'elle aille faire une déposition à la police et à l'ICAC. Ce ne sont que des allégations et moi en tant que ministre des Finances, je suis disposé à répondre s'il y a des enquêtes.»

Pravind Jugnauth a d'autre part déploré les incidents contre des journalistes mais il a dit que selon ses renseignements, que ce sont des fauteurs de trouble qui ont «infiltré» la foule de partisans orange.