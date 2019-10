Cote d'Ivoire: Inondations à Grand-Bassam et Ayamé - Le gouvernement au chevet des victimes

Une équipe du Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté conduite par son directeur de cabinet, Abdoulaye Bamba représentant la Ministre Mariatou Koné, s'est rendue, le 12 octobre 2019, respectivement à Ayamé et à Grand Bassam pour apporter la compassion du Gouvernement aux victimes des inondations et aux familles sinistrées.

En effet, les 05 et 06 octobre dernier, de fortes précipitations enregistrées dans la partie sud du pays ont entrainé des inondations qui ont causé de nombreux dégâts humains et matériels. Bilan : A Ayamé, un jeune de 26 ans emporté par les eaux, plusieurs habitations inondées impactant 119 ménages. L'hôpital général et le groupe scolaire Ayamé 1, 2 et 3 ont subi d'importants dommages.

A Grand-Bassam fort heureusement aucun décès n'a été enregistré mais plusieurs ménages dans les quartiers oddos, phare, petit paris, France et moossou ont été inondés.

Ainsi à Ayamé, première étape de cette visite, ce sont plus de 6 millions de vivres et non vivres composés de riz, de sucre, de flocon d'avoine, d'huile, de pate alimentaire, de javel et de savon en poudre et solide qui ont été remis aux familles sinistrées.

La famille du jeune de 26 ans Karim Muyideen qui a perdu la vie, emportée par les eaux, a reçu un appui symbolique de 500 milles francs cfa.

A Grand-Bassam, seconde étape de cette visite, les familles sinistrées ont également reçu en présence du Maire Jean Louis Moulot , des vivres et non vivres d'une valeur de plus de 9 millions. Soit un total d'environ 16 millions de FCFA sur les deux étapes.

Cette action de Solidarité a été saluée par les familles bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au Gouvernement. « Je remercie le gouvernement et la Ministre Mariatou Koné pour cette marque d'attention et de solidarité qui nous va droit au cœur » a témoigné Kadja Etche, l'une des victimes d'Ayamé.

Ces visites ont enregistré la présence du Ministre de la santé et de l'hygiène publique, Dr Aka Aouélé, cadre de la région et Président du conseil régional du Sud Comoé qui a salué cette action et aussi fait des dons.

Dans le même élan de solidarité, l'ONG bénévoles de premier secours (BPS) a remis à Ayamé, des vivres au ministère de la Solidarité qui assure la coordination de tous les dons destinés aux familles sinistrées.